Börsenplätze Ørsted-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

123,45 EUR +2,66% (01.07.2021, 10:04)



ISIN Ørsted-Aktie:

DK0060094928



WKN Ørsted-Aktie:

A0NBLH



Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

D2G



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

ORSTED



Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ehemals Dong Energy) (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (01.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windpark-Spezialisten Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Mit Spannung sei die große Offshore-Wind-Auktion in New Jersey erwartet worden. Nun sei klar, dass die Projekte mit einem Volumen von mehr als 2,6 Gigawatt von Ørsted sowie einem Konsortium von Royal Dutch Shell und EDF Renewables umgesetzt würden. Gerade für Ørsted sei dies ein wichtiges Zeichen.Das dänische Unternehmen habe den Zuschlag für den 1,15-Gigawatt-Park Ocean Wind 2 bekommen. Hier sollten 14-Megawatt-Turbinen von General Electric genutzt werden. Der Bau finde demnach in drei Phasen statt und solle 2028 bzw. 2029 fertiggestellt werden.Die Mega-Aufträge würden einmal mehr die wachsende Bedeutung von Offshore-Windkraft untermauern. So dürfte etwa das Ørsted-Projekt alleine einen Barwert von rund 1,1 Mrd. Euro haben. Mit dem Zuschlag habe der Konzern zudem gezeigt, dass sich der Weltmarktführer gegen den Angriff der großen Ölkonzerne behaupten könne und weiter mehr als konkurrenzfähig bleibe.