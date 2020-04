Die US-Highlights seien das FED-Protokoll zur jüngsten Sitzung am Mittwoch, die Produzentenpreise sowie die derzeit besonders wichtigen wöchentlichen Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe (per 4. April) am Donnerstag sowie am Freitag das Michigan-Verbrauchervertrauen und die Inflationszahlen im Fokus. Hinzukämen in Asien Chinas Produzentenpreise und Inflationsdaten im März am Freitag.



ZITATE:



"Das zweite Quartal wird angesichts der offenen Kernfrage, wie schnell die wirtschaftlichen Aktivitäten weltweit wieder anlaufen, sowohl konjunkturell wie börsentechnisch extrem schwierig werden."



"Ich rechne aufgrund der anhaltend hohen Unsicherheit trotz Lichtblicken etwa bei den Neuansteckungsraten mit weiterhin hoher Nervosität an den Märkten. In dieser Zeit kommt es auf eine breit diversifizierte Anlagestrategie mit Fokus auf Substanz und Qualität an."



"Mit den zunehmend düstereren kurzfristigen Konjunkturperspektiven wird es immer wichtiger, dass sich die Weltwirtschaft im zweiten Halbjahr baldmöglichst deutlich erholt." (03.04.2020/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Nach den gewaltigen Verwerfungen an den Finanzmärkten im Auftaktquartal 2020 dürfte es schwierig bleiben, so Merck Finck Privatbankiers im aktuellen Wochenausblick."Das zweite Quartal wird angesichts der offenen Kernfrage, wie schnell die wirtschaftlichen Aktivitäten weltweit wieder anlaufen, sowohl konjunkturell wie börsentechnisch extrem schwierig werden", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers rechne "aufgrund der anhaltend hohen Unsicherheit trotz Lichtblicken etwa bei den Neuansteckungsraten mit weiterhin hoher Nervosität an den Märkten". In dieser Zeit komme es auf eine breit diversifizierte Anlagestrategie mit Fokus auf Substanz und Qualität an. "Mit den zunehmend düstereren kurzfristigen Konjunkturperspektiven wird es immer wichtiger, dass sich die Weltwirtschaft im zweiten Halbjahr baldmöglichst deutlich erholt", so Greil.Die erste volle Woche im neuen Quartal bringe überschaubare wichtige Konjunkturdaten: In Deutschland würden am Montag die Auftragseingänge der Industrie, tags darauf deren Produktionszahlen und am Donnerstag die Handelsbilanz - alles für Februar - hervorstechen. In Großbritannien stünden die Industrieproduktion und die Handelsbilanz am Donnerstag an. Zudem sei für Dienstag eine Telefonkonferenz der EU-Finanzminister zum Thema ESM-Hilfen vor allem für Peripheriestaaten geplant.