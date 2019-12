Erhebliche Kosten entstümden aber auch, wenn Aktionen zur Reduzierung der Emissionen zeitlich verschoben würden. Eine spätere Einführung einschneidender Maßnahmen würde die Investitionen nur verteuern und müsste auch die zwischenzeitlich aufgebauten Investitionen erfassen. Investitionen in eine moderne, smarte und saubere Infrastruktur im nächsten Jahrzehnt würden somit zu einem wichtigen Faktor für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Die OECD schätze in ihrem Bericht Investing in Climate, Investing in Growth die jährlich erforderlichen Investitionen in die Infrastruktur zwischen 2016 und 2030 auf etwa USD 6,3 Billionen. Zusätzliche USD 0,6 Billionen pro Jahr würden das Ziel von weniger als 2 °C Erderwärmung erreichen. Dies schätze die OECD als geringfügig, um nachhaltiges Wirtschaftswachstum, Produktivität und Wohlbefinden sicherzustellen.



Die schwierige Situation mit steigenden Belastungen zum Umwelt- und Klimaschutz treffe die konjunkturelle Entwicklung in einer ohnehin diffizilen Phase. Sie spiegele sich u.a. in den OECD Frühindikatoren für den Wirtschaftsverlauf wider. Der Composite Leading Indicator (CLI) der OECD solle den Wendepunkt in konjunkturellen Aktivitäten sechs bis neun Monate vorausnehmen. Das Wachstumsmoment sei für die OECD insgesamt noch relativ stabil, schwächer aber in allen größeren OECD-Ländern und in den meisten größeren Schwellenländern.



Der wichtigste Belastungsfaktor bleibe noch immer der internationale Handelskrieg mit Sanktionen und Importzöllen. Jetzt aber würden zusätzliche Kostenfaktoren hinzukommen, die für die nächsten Jahre und Jahrzehnte unvermeidlich erscheinen würden. Eine Emissionssteuer von USD 35 pro Tonne sei in vielen Ländern ausreichend, um die Mindestanforderungen der Klimaziele von Paris zu erreichen; ausgedehntere aber würden deutlich höhere Steuern erfordern. Bei USD 70 pro Emissionstonne wären erheblich höhere Einnahmen zu erzielen, um ehrgeizigere Ziele zu erreichen.



Von einer bevorstehenden Wende der Entwicklung in der Weltwirtschaft zu sprechen, sei - an den Frühindikatoren gemessen - zu früh. Generell würden sich die angeführten Belastungsfaktoren als eine Bürde für die Unternehmensgewinne auswirken. Auch Konsumenten würden stärker belastet werden. Aus fundamentaler Sicht würden Argumente für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends an den Aktienmärkten fehlen, die sich größtenteils ohnehin nahe historischer Höchststände bewegen würden. Lediglich die monetären Faktoren durch ZIRP, NIRP und QE würden die Börsen stützen. (Ausgabe vom 15.12.2019) (16.12.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Zentrum aller Diskussionen an den internationalen Finanzmärkten steht zurzeit der Klimaschutz, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Das Thema ergänze und erweitere die Umweltverschmutzung. Das Klima sei nicht nur ein langfristiger Einflussfaktor auf die Börsentendenzen; das Ausmaß der Bedrohungen wirke sich auch kurzfristig auf die Kurse aus. Welche Maßnahmen als erstes zu ergreifen und wie die Prioritäten aufzuteilen seien, bleibe zwar umstritten, doch die Notwendigkeit zu Änderungen in den Konsumgewohnheiten der Verbraucher und den Produktionsmethoden in der Industrie werde fast überall betont. Im Zentrum stünden die Forderungen nach einer Reduktion fossiler Energieträger, insbesondere Erdöl, Erdgas und Kohle. Diese Energiequellen stünden in ausreichendem Maße verhältnismäßig preiswert zur Verfügung. Die Umorientierung auf klimaverträgliche Energieträger sei technisch möglich, aber koste Geld.