Kurzprofil zooplus AG:



zooplus (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) wurde 1999 gegründet und ist heute gemessen an Umsatzerlösen Europas führender Internethändler für Heimtierbedarf. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2019 über 1,5 Mrd. EUR. Das Geschäftsmodell wurde bislang bereits in rund 30 Ländern Europas erfolgreich eingeführt. zooplus vertreibt Produkte für alle wichtigen Heimtiergattungen. Zum Produktangebot zählen insbesondere Tierfutter (Trocken- und Nassfutter und Futterbeigaben) sowie Zubehör wie Kratzbäume, Hundekörbe oder Spielzeug in allen Preiskategorien.



Neben einer Auswahl von über 8.000 Produkten profitieren zooplus-Kunden zudem von einer Vielzahl interaktiver Content-und Community-Angebote. Der Heimtierbedarfsmarktstellt ein wichtiges Marktsegment innerhalb der europäischen Handelslandschaft dar. Die Umsätze mit Heimtierfutter und Zubehör innerhalb der Europäischen Union belaufen sich auf rund 30 Mrd. EUR brutto. Für Europa wird auch weiterhin starkes Wachstum im Bereich E-Commerce erwartet. zooplus rechnet daher mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung. (09.09.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - zooplus: Übernahmeschlacht voraus - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktie des Internet-Händlers für Heimtierprodukte zooplus AG (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) unter die Lupe.ADVA, HELLA, Encavis - die Übernahmen deutscher Unternehmen würden sich häufen. Auch zooplus werde geschluckt, wobei gleich drei Bieter Interesse hätten. Im August habe der Finanzinvestor Hellman & Friedman angekündigt, den Online-Tierbedarfshändler kaufen zu wollen. Der gebotene Preis von 390 Euro je Aktie bewerte zooplus mit insgesamt 2,8 Mrd. Euro und entspreche einer Prämie von 40 Prozent.Vorstand und Aufsichtsrat von zooplus hätten die geplante Offerte begrüßt. Die Mindestannahmeschwelle für das Gebot solle bei 50 Prozent plus einer Aktie liegen. Behörden müssten dem Deal ebenfalls zustimmen, habe es geheißen. Nun seien mit den Finanzinvestoren EQT und KKR noch zwei weitere Kaufinteressenten aufgetaucht. "Es ist derzeit noch nicht abzusehen, ob die Gespräche letztlich zu einem öffentlichen Übernahmeangebot seitens einer dieser Parteien führen werden", habe zooplus mitgeteilt.Die Experten würden davon ausgehen, dass es zu einem Bieterkampf komme. Zunächst würden EQT und KKR auf die gebotenen 390 Euro eine Schippe drauflegen müssen, um Management und Aktionäre zu überzeugen. Sie würden einen Aufschlag von 15 Prozent für möglich halten. Hellman & Friedman könnte dann kontern. Aus Bewertungsgesichtspunkten sei noch viel Spielraum zum Wettbewerb - insbesondere zum US-Konzern Chewy. Während die Amerikaner mit dem Vierfachen der für das laufende Jahr erwarteten Erlöse bewertet seien, komme zooplus gerade mal auf ein Umsatzmultiple von rund 1,5. Selbst ein Übernahmepreis von 500 bis 600 Euro erscheine da nicht überzogen. (Ausgabe 35/2021)Börsenplätze zooplus-Aktie:Xetra-Aktienkurs zooplus-Aktie:430,00 EUR -0,92% (09.09.2021, 11:13)