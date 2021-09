Tradegate-Aktienkurs zooplus-Aktie:

421,00 EUR +6,69% (02.09.2021, 15:09)



ISIN zooplus-Aktie:

DE0005111702



WKN zooplus-Aktie:

511170



Ticker-Symbol zooplus-Aktie:

ZO1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol zooplus-Aktie:

ZLPSF



Kurzprofil zooplus AG:



zooplus (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) wurde 1999 gegründet und ist heute gemessen an Umsatzerlösen Europas führender Internethändler für Heimtierbedarf. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2019 über 1,5 Mrd. EUR. Das Geschäftsmodell wurde bislang bereits in rund 30 Ländern Europas erfolgreich eingeführt. zooplus vertreibt Produkte für alle wichtigen Heimtiergattungen. Zum Produktangebot zählen insbesondere Tierfutter (Trocken- und Nassfutter und Futterbeigaben) sowie Zubehör wie Kratzbäume, Hundekörbe oder Spielzeug in allen Preiskategorien.



Neben einer Auswahl von über 8.000 Produkten profitieren zooplus-Kunden zudem von einer Vielzahl interaktiver Content-und Community-Angebote. Der Heimtierbedarfsmarktstellt ein wichtiges Marktsegment innerhalb der europäischen Handelslandschaft dar. Die Umsätze mit Heimtierfutter und Zubehör innerhalb der Europäischen Union belaufen sich auf rund 30 Mrd. EUR brutto. Für Europa wird auch weiterhin starkes Wachstum im Bereich E-Commerce erwartet. zooplus rechnet daher mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung. (02.09.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - zooplus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Händlers für Heimtierprodukte zooplus AG (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) unter die Lupe.Zur Mittagsstunde hätten Gerüchte am Markt die Runde gemacht, dass der Finanzinvestor EQT Kreisen zufolge über ein Gegenangebot für zooplus nachdenkt. Die Beratungen würden andauern, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagmittag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Nun bestätige der Online-Tierfutterhändler die Gespräche.Mitte August habe Hellman & Friedman den zooplus-Aktionären 390 Euro je Aktie in bar angeboten. Vorstand und Aufsichtsrat des SDAX-Konzerns würden das Angebot unterstützen. Jetzt solle EQT bereit sein, noch mehr für das Unternehmen zu bieten. Wie zooplus gerade bestätigt habe, befinde man sich in Gesprächen mit dem Finanzinvestor "über ein mögliches freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der Gesellschaft". Der Ausgang der Gespräche sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt offen.Wer bei zooplus letztendlich zum Zug komme, dürfte den Aktionären egal sein. Die sollten sich entspannt zurücklehnen und der Übernahmeschlacht zuschauen. Es werde sich lohnen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.09.2021)Börsenplätze zooplus-Aktie:Xetra-Aktienkurs zooplus-Aktie:420,40 EUR +5,89% (02.09.2021, 15:08)