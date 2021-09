Tradegate-Aktienkurs zooplus-Aktie:

zooplus (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) wurde 1999 gegründet und ist heute gemessen an Umsatzerlösen Europas führender Internethändler für Heimtierbedarf. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2019 über 1,5 Mrd. EUR. Das Geschäftsmodell wurde bislang bereits in rund 30 Ländern Europas erfolgreich eingeführt. zooplus vertreibt Produkte für alle wichtigen Heimtiergattungen. Zum Produktangebot zählen insbesondere Tierfutter (Trocken- und Nassfutter und Futterbeigaben) sowie Zubehör wie Kratzbäume, Hundekörbe oder Spielzeug in allen Preiskategorien.



Neben einer Auswahl von über 8.000 Produkten profitieren zooplus-Kunden zudem von einer Vielzahl interaktiver Content-und Community-Angebote. Der Heimtierbedarfsmarktstellt ein wichtiges Marktsegment innerhalb der europäischen Handelslandschaft dar. Die Umsätze mit Heimtierfutter und Zubehör innerhalb der Europäischen Union belaufen sich auf rund 30 Mrd. EUR brutto. Für Europa wird auch weiterhin starkes Wachstum im Bereich E-Commerce erwartet. zooplus rechnet daher mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung. (07.09.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - zooplus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Internet-Händlers für Heimtierprodukte zooplus AG (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Erst der US-Finanzinvestor Hellman & Friedman, dann der schwedische Konkurrent EQT und jetzt die Beteiligungsgesellschaft KKR - alle würden den Online-Tierfutterhändler zooplus wollen. Wie der SDAX-Konzern soeben bestätige, gebe es auch mit KKR Gespräche über ein Übernahmeangebot. Für die Aktionäre von zooplus seien das top News.Hellman & Friedman hätten 390 Euro je zooplus-Aktie geboten. Nach dem Einstieg von EQT ins Bieterrennen sei der Kurs auf über 420 Euro gestiegen. Da jetzt auch KKR an der Übernahmeschlacht beteiligt sei, werde der Preis wohl eher in Richtung 440 bis 460 Euro gehen.Für den Aktionär von zooplus könnte es nicht besser laufen. Gleich drei Investoren, die ihr Interesse an einer Company öffentlich bekundet hätten, sei selten. Jetzt geht es nur noch darum, wer zooplus zu welchem Preis übernimmt, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.09.2021)Börsenplätze zooplus-Aktie:Xetra-Aktienkurs zooplus-Aktie:435,00 EUR +3,18% (07.09.2021, 14:06)