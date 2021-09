Börsenplätze zooplus-Aktie:



Kurzprofil zooplus AG:



Die zooplus AG (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) ist eine Unternehmensgruppe, die als Online-Händler für Heimtierbedarf europaweit tätig ist. Die angebotenen Produkte werden online im deutschsprachigem Heimatmarkt sowie Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, Großbritannien und Polen angeboten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in weiteren europäischen Märkten aktiv.



Die umfangreiche Produktpalette beinhaltet Tierfutter (Trocken- und Nassfutter oder auch Futterbeigaben wie Kauknochen, Snacks u.a.) und Zubehör wie Kratzbäume für Katzen, Käfige und Hundekörbe in unterschiedlichsten Preis- und Qualitätskategorien. Neben Fremdmarkenprodukten werden auch die Eigenmarken Cosma, Smilla, Rocco und Catessy vertrieben.



Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden im Rahmen eines Internetmagazins kostenfreie Informationen zur Tierhaltung, zur Behandlung von Tiererkrankungen sowie Diskussionsforen, Blogs und interaktive Features. zooplus betreibt in Deutschland sowie in den Niederlanden zentrale Warenhäuser, die eine zügige Belieferung der europaweiten Kunden in verschiedenen Ländern ermöglichen. (27.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - zooplus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Internet-Händlers für Heimtierprodukte zooplus AG (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Übernahmekampf um zooplus habe sich in den vergangenen Wochen einiges getan. Mitte August habe die Private-Equity-Gesellschaft Hellman & Friedman ein Übernahmeangebot zu 390 Euro je Aktie vorgelegt. Im Anschluss hätten gleich mehrere Finanzinvestoren nachgelegt. Mittlerweile liege die höchste Offerte bei 470 Euro je Aktie.Zur Erinnerung: Am 14. August habe die Private-Equity-Gesellschaft Hellman & Friedman ein Übernahmeangebot für Europas führende Online-Plattform für Heimtierbedarf zu 390 Euro je Aktie vorgelegt. Der Kurs habe daraufhin in der Spitze um über 40 Prozent zugelegt und sich damit dem Angebotspreis nähert. In Ausgabe 34/21 habe "Der Aktionär" erklärt, dass sich nach ersten Gewinnmitnahmen mit etwas Zeit eine Spekulation auf einen Squeeze-out rentieren könnte.Doch es sei deutlich schneller aufwärts gegangen: Nach der Offerte des US-Finanzinvestors habe auch der schwedische Konkurrent EQT Interesse gezeigt. Die Aktie sei auf über 400 Euro geklettert.Damit nicht genug: Am 7. September sei mit KKR der nächste potenzielle Interessent auf den Plan getreten und habe dem Vernehmen nach ebenfalls ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre vorbereitet. zooplus bestätige die Medienberichte, wonach sich der Vorstand in Gesprächen mit den beiden Finanzinvestoren befinde. Der Ausgang der Gespräche sei aber noch offen.Nun folge der nächste Streich: EQT habe den Konkurrenten Hellman & Friedman erneut überboten. Der Investor biete jetzt 470 Euro je Aktie. zooplus begrüße die neue Offerte. Das Aktienkapital des Online-Tierbedarfshändlers werde bei dem Gebot mit insgesamt rund 3,6 Milliarden Euro bewertet. Das Angebot unterliege einer Mindestannahmequote von 50 Prozent plus einer Aktie.Der Übernahmekrimi um zooplus bleibe spannend. Seit der "Aktionär"-Empfehlung im April 2020 sei das Plus mittlerweile auf rund 365 Prozent angestiegen.Anleger können weiter (Teil-)Gewinne mitnehmen und beim Rest auf ein noch höheres Angebot spekulieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link