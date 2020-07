Tradegate-Aktienkurs zooplus-Aktie:

zooplus (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) wurde 1999 gegründet und ist heute gemessen an Umsatzerlösen Europas führender Internethändler für Heimtierbedarf. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2018 insgesamt 1.342 Mio. EUR. Das Geschäftsmodell wurde bislang bereits in 30 Ländern Europas erfolgreich eingeführt. zooplus vertreibt Produkte für alle wichtigen Heimtiergattungen. Zum Produktangebot zählen insbesondere Tierfutter (Trocken-und Nassfutter und Futterbeigaben) sowie Zubehör wie Kratzbäume, Hundekörbe oder Spielzeug in allen Preiskategorien.



Neben einer Auswahl von über 8.000 Produkten profitieren zooplus-Kunden zudem von einer Vielzahl interaktiver Content-und Community-Angebote. Der Heimtierbedarfmarkt stellt ein wichtiges Marktsegment innerhalb der europäischen Handelslandschaft dar. Die Umsätze mit Heimtierfutter und Zubehör innerhalb der Europäischen Union belaufen sich auf rund 26 Mrd. EUR. Für Europa wird auch weiterhin starkes Wachstum im Bereich E-Commerce erwartet. zooplus rechnet daher mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung. (15.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - zooplus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Händlers für Heimtierprodukte zooplus AG (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) unter die Lupe.Das Münchner Unternehmen habe seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr wegen einer deutlichen Steigerung der operativen Profitabilität erneut angehoben. Für 2020 rechne zooplus sowohl beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) als auch beim Umsatzwachstum nun mit einer weiteren Steigerung, wie der Tierbedarf-Onlinehändler am Dienstagabend bei der Vorlage vorläufiger Zahlen für das erste Halbjahr mitgeteilt habe.Die zooplus-Aktie habe sich in den vergangenen Monaten extrem stark entwickelt. Im Sechsmonatsvergleich rangiere das Papier auf der Liste der Top-Performer im SDAX. Mittlerweile sei aber bereits viel eingepreist. Anleger könnten ihre Gewinne laufen lassen, sollten den Stopp jedoch sukzessive zur Absicherung nachziehen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.07.2020)(Mit Material von dpa-AFX)