Xetra-Aktienkurs zooplus-Aktie:

174,10 EUR +2,41% (26.04.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs zooplus-Aktie:

172,10 EUR +0,79% (26.04.2018, 19:43)



ISIN zooplus-Aktie:

DE0005111702



WKN zooplus-Aktie:

511170



Ticker-Symbol zooplus-Aktie:

ZO1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol zooplus-Aktie:

ZLPSF



Kurzprofil zooplus AG:



zooplus (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) wurde 1999 gegründet und ist heute gemessen an Umsatzerlösen Europas führender Internethändler für Heimtierbedarf. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2017 insgesamt 1.111 Mio. EUR - davon wurden rund 75% im internationalen Geschäft erzielt. Das Geschäftsmodell wurde bislang bereits in 30 Ländern Europas erfolgreich eingeführt. zooplus vertreibt Produkte für alle wichtigen Heimtiergattungen. Zum Produktangebot zählen insbesondere Tierfutter (Trocken- und Nassfutter und Futterbeigaben) sowie Zubehör wie Kratzbäume, Hundekörbe oder Spielzeug in allen Preiskategorien.



Neben einer Auswahl von über 8.000 Produkten profitieren zooplus-Kunden zudem von einer Vielzahl interaktiver Content- und Community-Angebote. Der Heimtierbedarfmarkt stellt ein wichtiges Marktsegment innerhalb der europäischen Handelslandschaft dar. Die Umsätze mit Heimtierfutter und Zubehör innerhalb der Europäischen Union belaufen sich auf rund 26 Mrd. EUR. Für Europa wird auch weiterhin starkes Wachstum im Bereich E-Commerce erwartet. zooplus rechnet daher mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung. (26.04.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - zooplus-Aktie: Bullen haben Oberwasser - AktienanalyseEnde März hatte zooplus (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) seine Aktien mit einem enttäuschenden Geschäftsausblick auf Talfahrt geschickt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zeitweise sei der Kurs sogar unter die Marke von 150 Euro gerutscht. Zwar kalkuliere der Internethändler für Heimtierprodukte für das laufende Jahr erneut mit einem kräftigen Wachstum von 21 bis 23 Prozent, aufgrund der hohen Investitionen könnte die Vorsteuermarge allerdings in negatives Terrain abrutschen, habe zooplus gewarnt. Als Ziel habe der Konzern einen Wert zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent genannt. Bereits 2017 habe sich das EBT deutlich verringert, von 17,9 Mio. auf 4,1 Mio. Euro. Kein Wunder, dass Anleger erst einmal das Weite gesucht hätten. Inzwischen aber habe die zooplus-Aktie einen Großteil der Verluste wieder aufgeholt.Für den entscheidenden Schub hätten die vorläufigen Umsatzzahlen gesorgt, die der Konzern in der vergangenen Woche veröffentlicht habe. Der Internethändler habe seine Erlöse dank neuer Kunden um gut ein Viertel auf 323 Mio. Euro gesteigert. Die Erwartungen seien damit übertroffen worden. Ebenfalls erfreulich: Die umsatzbezogene Wiederkaufsrate habe mit einem Wert von 94 Prozent wieder das Höchstniveau von 2016 erreicht. Gleichzeitig habe die Anzahl der registrierten Neukunden um 28 Prozent erhöht werden können."Unsere Investitionen in beschleunigtes Wachstum und eine weitere Verbesserung der Attraktivität unseres Produktes für nun mehr als sechs Mio. aktive Kunden zahlen sich erkennbar aus", so zooplus-Chef Dr. Cornelius Patt. "Auch in den kommenden Quartalen werden wir konsequent wachstumsorientiert bleiben."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze zooplus-Aktie: