Platz 7: Enron

- Insolvenzdatum: 02.12.2001

- Mitarbeiter: 29.000

- Bilanzsumme zum Zeitpunkt der Insolvenz: 65.503.000.000 US-Dollar



Platz 6: Pacific Gas and Eletric Company (PG&E)

- Insolvenzdatum: 14.01.2019

- Mitarbeiter: 23.000

- Bilanzsumme zum Zeitpunkt der Insolvenz: 71.000.000.000 US-Dollar



Platz 5: CIT Group

- Insolvenzdatum: 01.11.2009

- Mitarbeiter: Unbekannt

- Bilanzsumme zum Zeitpunkt der Insolvenz: 71.000.000.000 US-Dollar



Platz 4: General Motors

- Insolvenzdatum: 01.06.2009

- Mitarbeiter: 88.000

- Bilanzsumme zum Zeitpunkt der Insolvenz: 82.290.000.000 US-Dollar



Platz 3: Worldcom

- Insolvenzdatum: 02.07.2002

- Mitarbeiter: 30.000

- Bilanzsumme zum Zeitpunkt der Insolvenz: 103.914.000.000 US-Dollar



Platz 2: Washington Mutual

- Insolvenzdatum: 26.09.2008

- Mitarbeiter: 49.403

- Bilanzsumme zum Zeitpunkt der Insolvenz: 327.913.000.000 US-Dollar



Platz 1: Lehman Brothers

- Insolvenzdatum: 15.09.2008

- Mitarbeiter: 26.200

- Bilanzsumme zum Zeitpunkt der Insolvenz: 691.063.000.000 US-Dollar







Wien (www.aktiencheck.de) - Egal, ob es sich um ein Ein-Personen-Unternehmen oder einen Multi-Milliarden-Dollar-Giganten an der Wall Street handelt: Scheitern können alle Firmen, so die Experten von "FONDS professionell".Der entscheidende Unterschied bestehe in den Auswirkungen einer Pleite. Das betreffe nicht nur Mitarbeiter und Gläubiger, sondern bringe im Extremfall sogar das globale Finanzsystem ins Wanken. Speziell dann, wenn die Big Player der größten Wirtschaftsmacht der Erde betroffen seien.Der private US-Darlehensgeber "Title Max" habe die zehn größten Insolvenzen in der Geschichte der Vereinigten Staaten aufgelistet. Das seien die Top-Ten der größten Firmeninsolvenzen aller Zeiten in den USA:Platz 10: Chrysler- Insolvenzdatum: 30.04.2009- Mitarbeiter: 39.000- Bilanzsumme zum Zeitpunkt der Insolvenz: 39.300.000.000 US-Dollar- Insolvenzdatum: 31.10.2011- Mitarbeiter: 3.271- Bilanzsumme zum Zeitpunkt der Insolvenz: 41.000.000.000 US-DollarPlatz 8: Conseco (mittlerweile CNO Financial Group)- Insolvenzdatum: 17.12.2002- Mitarbeiter: Unbekannt- Bilanzsumme zum Zeitpunkt der Insolvenz: 61.390.000.000 US-Dollar