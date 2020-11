Offen bleibe jedoch die Frage, ob sich eine synchronisierte wirtschaftliche Expansion durchsetzen könne. Während sich Chinas Wirtschaft auf einem soliden Wachstumskurs befinde, scheine Europa mit dem Einführen neuer Lockdown-Maßnahmen erneut in eine Rezession zu gleiten. Auch in den USA sei die Wachstumsdynamik abgeflaut.



Für den längerfristigen Marktausblick sei folgende Frage von zentraler Bedeutung: Inwieweit werde die andauernde Corona-Pandemie wirtschaftliche Aktivitäten einschränken? Denn angesichts der steigenden Fallzahlen in vielen Regionen der Welt, würden sich die Wirtschaftsaktivitäten verlangsamen. Für die Experten sei klar, dass wirtschaftliche Aktivitäten so lange beschränkt sein würden, bis ein zuverlässiger Impfstoff oder ein anderer medizinischer Durchbruch vorliege. Vergangenes Wochenende habe es dazu einige positive Nachrichten gegeben. Dennoch dürften wir wahrscheinlich noch Monate von einem breit verfügbaren Impfstoff entfernt sein, so die Experten von Nuveen.



Zum gegenwertigen Zeitpunkt scheinen die Aktien- und Kreditmärkte eine Rückkehr zu einem vor der Pandemie herrschenden Niveau wirtschaftlicher Aktivität bis Ende 2021 einzupreisen, berichten die Experten von Nuveen. Dies könnte übertrieben optimistisch sein. Die Experten würden glauben, dass die Wirtschaft weiter wachsen werde, jedoch wahrscheinlich nicht in einem Tempo, das eine uneingeschränkt wachstumsfreundliche Investitionspolitik rechtfertigen würde. Die Experten seien der Meinung, dass Aktienkurse im kommenden Jahr auf ein höheres Niveau ansteigen könnten, gleichzeitig aber für kurzfristige Rückschläge anfällig bleiben würden - insbesondere nach dem starken Aufschwung, den man letzte Woche gesehen habe. (10.11.2020/ac/a/m)





Chicago (www.aktiencheck.de) - Angesichts des sich abzeichnenden Wahlergebnisses dürfte eine gespaltene Regierung wahrscheinlich ein kleineres Konjunkturpaket schnüren, entgegen der Erwartung vieler, so Bob C. Doll, Chief Equity Strategist bei Nuveen.Die Experten würden davon ausgehen, dass in den nächsten Monaten ein Aktionsplan im Umfang von vielleicht bis zu einer Billion US-Dollar verabschiedet werde. Die Experten seien der Meinung, dass die Kombination aus einer anhaltend lockeren Geldpolitik, etwas mehr fiskalischen Stimuli und Fortschritten bei einem Impfstoff ausreichen sollte, um das globale Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr auf einem akzeptablen Niveau zu halten.