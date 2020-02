Vor dem Hintergrund des starken Kursanstiegs in den letzten drei Wochen (+40,9%) ändert Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, das Rating für die windeln.de-Aktie von "kaufen" auf "halten". (Analyse vom 20.02.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze windeln.de-Aktie:



Xetra-Aktienkurs windeln.de-Aktie:

1,79 EUR -3,76% (20.02.2020, 16:56)



ISIN windeln.de-Aktie:

DE000WNDL201



WKN windeln.de-Aktie:

WNDL20



Ticker-Symbol windeln.de-Aktie:

WDL



Kurzprofil windeln.de SE:



windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL201, WKN: WNDL20, Ticker-Symbol: WDL) ist einer der führenden Onlinehändler für Baby- und Kleinkinderprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de. (20.02.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Hamburg (www.aktiencheck.de) - windeln.de-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Shops für Babyprodukte windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL201, WKN: WNDL20, Ticker-Symbol: WDL) von "kaufen" auf "halten" herab.windeln.de habe jüngst den erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung sowie den Einstieg von drei neuen Aktionären verkündet.Bruttoemissionserlös i.H.v. 6,2 Mio. Euro: Das Grundkapital der Gesellschaft erhöhe sich durch die Ausgabe von 5.171.144 Stückaktien (Bezugspreis: 1,20 Euro) auf nun insgesamt 8.160.245 Euro. Dabei sei der deutlich kleinere Anteil der 980.081 Neuen Aktien von Altaktionären über Bezugsrechte gezeichnet worden, wohingegen der Großteil der 4.191.063 Neuen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung ausgegeben worden sei. An diesem Placement hätten sowohl die bestehenden Großaktionäre Summit Asset Management Company Limited und Pinpoint International Group Limited als auch ein neuer chinesischer Investor (Youth Pte. Ltd.) teilgenommen. Darüber hinaus hätten mit bodyguardpharm GmbH und Holland at Home B.V. auch die beiden neuen strategischen Partner in windeln.de investiert.Der Bruttoemissionserlös betrage 6,2 Mio. Euro und stärke die Liquidität der Gesellschaft deutlich (Liquiditätsbestand 31.12.19: 8,4 Mio. Euro). Das Unternehmen werde damit u.a. das Outsourcing der IT-Shop-Plattform sowie den Umzug des Zentrallagers in Deutschland finanzieren (MONe: ca. 1,0 Mio. Euro). Darüber hinaus sollte der für das avisierte Wachstum in China notwendige Lageraufbau sichergestellt sein. Vor dem Hintergrund des reduzierten Cashburns in den letzten Quartalen (rd. 2,0 Mio. Euro pro Quartal) sei windeln.de nach Erachten des Analysten bis zum geplanten Break-Even in Q1/21 ausreichend finanziert. Nicht zuletzt rechne der Vorstand im laufenden Jahr nach wie vor mit weiteren Mittelzuflüssen aus der Steuererstattung (2,1 Mio. Euro).Effekte durch das Coronavirus: Hinsichtlich der operativen Auswirkungen durch das Coronavirus in China gebe es laut Management aktuell zwei gegenläufige Effekte. Einerseits seien bisher auf den Verkauf des Kernprodukts Babymilchpulver keine Veränderungen zu spüren. Vielmehr gehe der Vorstand davon aus, dass bei einer anhaltend kritischen Lage die Onlinekäufe von Babynahrung steigen sollten, da ein größerer Teil der Bevölkerung derzeit Menschenansammlungen (wie z.B. in Innenstädten, Shopping-Malls etc.) meiden dürfte. Darüber hinaus sei das Bestellvolumen von Hygieneartikeln, die windeln.de im chinesischen Onlineshop führe (z.B. Desinfektionsmittel), spürbar gestiegen.Auf der anderen Seite habe das Coronavirus auch bei windeln.de einen negativen Effekt auf die Versandkapazitäten. So sei beispielsweise der Flugtransport nach China aktuell begrenzt und nach Erachten des Analysten auch mit etwas höheren Kosten verbunden. Auch bei der Abwicklung in den beiden Zolllagern könnte es zu einer gewissen Verlangsamung der Versandprozesse kommen. Nach Angaben des Vorstands habe sich jedoch die Lage bei den Dienstleistungspartnern bereits entspannt, sodass die Auswirkungen überschaubar sein sollten.Durch die erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung habe sich die Liquiditätslage der Gesellschaft spürbar verbessert. In den nächsten Monaten dürfte somit der Fokus wieder auf der operativen Entwicklung insbesondere in China liegen. Das Sentiment sollte sich mit steigender Visibilität bezüglich der avisierten Wachstumsimpulse durch die neuen strategischen Partner weiter aufhellen. Nach Einarbeitung der Kapitalmaßnahme sowie Fortschreibung des Bewertungsmodells des Analysten ergebe sich ein neues Kursziel von 2,00 Euro (zuvor: 2,10 Euro).