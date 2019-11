Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze windeln.de-Aktie:



Xetra-Aktienkurs windeln.de-Aktie:

0,56 EUR -5,88% (22.11.2019, 09:16)



Tradegate-Aktienkurs windeln.de-Aktie:

0,57 EUR -5,00% (22.11.2019, 09:29)



ISIN windeln.de-Aktie:

DE000WNDL193



WKN windeln.de-Aktie:

WNDL19



Ticker-Symbol windeln.de-Aktie:

WDLK



Kurzprofil windeln.de SE:



windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL193, WKN: WNDL19, Ticker-Symbol: WDLK) ist einer der führenden Onlinehändler für Baby- und Kleinkinderprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de. (22.11.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - windeln.de-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Das Rating für die Aktie des Online-Shops für Babyprodukte windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL193, WKN: WNDL19, Ticker-Symbol: WDLK) bleibt bis zum Abschluss der Kapitalmaßnahme ausgesetzt, so Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG.windeln.de habe jüngst die Q3-Zahlen veröffentlicht und die Jahresziele revidiert. Markmann habe ausführlich mit Herrn Peuckert (CEO) und Herrn Dr. Weinberger (CFO) über die neuen strategischen Maßnahmen diskutiert und daraufhin sein Bewertungsmodell umfassend angepasst.Q3 mit Licht und Schatten: Die Erlöse seien in Q3 um 16,8% yoy auf 18,5 Mio. Euro zurückgegangen. Geografisch betrachtet hätten sich die Regionen DACH (-21,4% yoy) sowie das restliche Europa (-29,7% yoy) nach wie vor schwach entwickelt. Hintergrund dieser Entwicklung sei die Sortimentsbereinigung und Fokussierung auf margenstärkere Produkte wie Kleidung und Spielzeug. Positiv anzumerken sei jedoch, dass verglichen mit dem Vorquartal beide Regionen wieder leichte Zuwächse verzeichnet hätten (DACH: +5,0% qoq; EU: +2,0% qoq). Die operativ bedeutendste Region China (ca. 61% vom Gesamtumsatz) sei mit -9,5% yoy ebenfalls rückläufig gewesen. Zurückzuführen sei dies auf Verzögerungen bei der Eröffnung des zweiten Zolllagers sowie der Umsetzung strategischer Maßnahmen zur Verkaufsförderung in China.Ergebnisseitig habe sich in Q3 das EBIT durch optimierte Kostenstrukturen auf -4,2 Mio. Euro verbessert (Vj.: -5,2 Mio. Euro). Unter anderem hätten sich hier Fortschritte bei der geplanten Reduzierung der Vertriebskosten (-21,5% yoy) durch z.B. niedrigere Lager-, Personal- und Marketingkosten gezeigt. Auch der operative Mittelabfluss habe sich von -3,8 Mio. Euro in Q2/19 auf jetzt -2,1 Mio. Euro verringert. Per 30.09. hätten die liquiden Mittel noch 9,7 Mio. Euro betragen. Da seitdem Vorräte für das im E-Commerce wichtige Jahresschlussquartal aufgebaut worden seien, habe sich die Cash-Position per 11.11. auf 7,6 Mio. Euro verringert.aoHV stimmt Kapitalmaßnahmen zu: Ende September haben wir an der außerordentlichen Hauptversammlung (aoHV) in München teilgenommen, so Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG. Darin sei neben einer Kapitalherabsetzung und -erhöhung auch über die Schaffung neuen Genehmigten Kapitals abgestimmt worden. Mit 77,4% habe die Mehrheit der Aktionäre einer Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis 10:3 zugestimmt. Das Grundkapital reduziere sich daher von 9,96 auf 2,98 Mio. Euro. Darüber hinaus sei mit 84,5% bzw. 84,4% einer Kapitalerhöhung sowie der Schaffung neuen Genehmigten Kapitals zugestimmt worden.windeln.de strebe mit der Kapitalmaßnahme einen Bruttoemissionserlös von bis zu 10,0 Mio. Euro an. Der Umsetzungszeitpunkt der Kapitalherabsetzung und -erhöhung sei aufgrund von Anfechtungsklagen im Nachgang der aoHV aber noch ungewiss. Laut Management seien jedoch bereits zahlreiche Gespräche mit sowohl bestehenden als auch neuen Investoren geführt worden. Ziel der beschlossenen Maßnahmen sei es, die Wachstumsstrategie in China zu finanzieren.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, hat sein Bewertungsmodell im Rahmen eines Analystenwechsels umfassend überarbeitet. Im laufenden Jahr gehe er nahezu unverändert von Erlösen i.H.v. 89,7 Mio. Euro aus. Ergebnisseitig dürften eine schwächere Bruttomarge (MONe: 25,8% vs. zuvor 30,5%) sowie erhöhte Abschreibungen auf Domains zu einer deutlich schwächeren EBIT-Entwicklung führen (MONe: -16,5 Mio. Euro vs. zuvor -11,1 Mio. Euro). (Analyse vom 22.11.2019)