windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL110, WKN: WNDL11, Ticker-Symbol: WDL) ist einer der führenden Onlinehändler für Baby- und Kleinkinderprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de. (29.11.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - windeln.de-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, setzt in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating für die Aktie des Online-Shops für Babyprodukte windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL110, WKN: WNDL11, Ticker-Symbol: WDL) aus.windeln.de habe vergangene Woche bekannt gegeben, dass das für Anfang 2019 avisierte Break Even-Ziel des adjustierten EBITs aufgrund der Nachfragschwäche in China erst Anfang 2020 zu erreichen sei. Darüber hinaus sollten die Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 9. Januar 2019 über eine Kapitalherabsetzung durch umgekehrten Aktiensplit sowie eine daran anschließende Kapitalerhöhung abstimmen. Auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt hatten wir Gelegenheit, den Sachverhalt mit CEO Peuckert und CFO Weinberger ausführlich zu diskutieren, so die Aktienanalysten von der Montega AG.Infolge von temporären Zollverzögerungen und einer Zurückhaltung der Kunden durch Produktneueinführungen im September in China, die insbesondere die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2018 negativ beeinflusst und zusätzlich zu den geplanten Restrukturierungsmaßnahmen in Europa zu einem deutlichen Umsatzeinbruch geführt habe (9M: -47,0%), werde windeln.de das Break Even-Ziel Anfang 2019 nicht realisieren können. Das Unternehmen gehe nun davon aus, Anfang 2020 auf adjustierter EBIT-Basis die Gewinnschwelle zu erreichen. Vor dem Hintergrund der Ergebnisperformance der ersten drei Quartale hätten die Aktienanalysten von der Montega AG dies bereits im Vorfeld in ihrem Modell antizipiert.Als Folge dessen und aufgrund des anhaltenden Cash-Burns des Unternehmens (9M: -17,9 Mio. Euro, Liquide Mittel per 30. September: 13,0 Mio. Euro) habe windeln.de für den 9. Januar 2019 eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen. Diese solle zunächst eine ordentliche Kapitalherabsetzung des aktuellen Grundkapitals um 28,0 Mio. Euro auf dann 3,1 Mio. Euro sowie einen umgekehrten Aktiensplit im Verhältnis zehn zu eins beschließen. Dementsprechend werde aus zehn bestehenden Aktien eine neu geschaffene, was zur Folge habe, dass der Aktienkurs bei aktuellem Niveau dann bei ca. 3,70 stünde. Damit würde das Unternehmen die Voraussetzung (Aktienkurs von mindestens 1,00 Euro) für eine Kapitalerhöhung erfüllen.Mit dieser weiteren Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht, die der Vorstand der außerordentlichen Hauptversammlung im Januar vorschlagen werde, sollten Erlöse im "hohen einstelligen Millionen Euro Bereich" generiert werden. windeln.de sei von Großaktionären des Unternehmens bereits signalisiert worden, dass sich diese an der Kapitalmaßnahme beteiligen würden.Zudem habe der Vorstand avisiert, dass China, nicht zuletzt aufgrund erfolgreicher Verkaufsaktionen im vierten Quartal, im Vergleich zu Q3 wieder steigende Umsätze verzeichnen sollte. Darüber hinaus erwarte das Unternehmen auch in der DACH-Region wieder ein moderates Wachstum.Neben der vom Unternehmen antizipierten allgemeinen Markterholung insbesondere bei Milchpulverprodukten habe windeln.de weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Nachfrage nach unternehmenseigenen Produkten implementiert. Hierzu würden u.a. die Eröffnung des permanenten Zollagers in China Ende Q1/2019, die Einführung der neuen Produktkategorie "Beauty" sowie das Hinzufügen weiterer Marktplattformen zählen. Zusätzlich erwarte windeln.de einen weiteren Umsatzschub, dadurch dass die chinesische Regierung den maximalen Betrag für grenzüberschreitende Bestellungen deutlich erhöhen werde. In Summe sehe das Unternehmen für das GJ 2019 weitere Umsatzpotenziale in China zwischen 50 und 72 Mio. Euro.Die Verschiebung des Break Even-Ziels auf 2020 war von uns bereits im Vorfeld antizipiert worden, so die Aktienanalysten von der Montega AG. Dennoch bestehe Unsicherheit über den positiven Ausgang der Hauptversammlung in Bezug auf die geplanten Kapitalmaßnahmen sowie die Verbesserung des operativen Geschäfts im Jahr 2019. Ein Engagement in die windeln.de-Aktie bleibe damit eine hochspekulative Anlage.