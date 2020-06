Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL201, WKN: WNDL20, Ticker-Symbol: WDL) ist einer der führenden Onlinehändler für Baby- und Kleinkinderprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de. (02.06.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - windeln.de-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Online-Shops für Babyprodukte windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL201, WKN: WNDL20, Ticker-Symbol: WDL).windeln.de habe jüngst seinen Q1-Bericht veröffentlicht und einen guten Start in Q2 gezeigt.Ergebnisverbesserung trotz Umsatzrückgang: Der Erlös sei in Q1/20 um 13,4% yoy auf 14,9 Mio. Euro gesunken und habe damit die Analystenerwartungen leicht verfehlt (MONe: 16,1 Mio. Euro). In der DACH-Region habe der Rückgang nur 4,6% yoy betragen und sei im Wesentlichen auf Verzögerungen im Lager zurückzuführen, wodurch Umsätze in den April verschoben worden seien. In China seien die Erlöse mit 16,8% yoy deutlich stärker gefallen. Hintergrund dessen sei eine geringere Verfügbarkeit von Produkten im chinesischen Webshop, da windeln.de im Vorfeld der Kapitalerhöhung in Q1/20 als Vorsichtsmaßnahme bewusst die Liquidität geschont und weniger bevorratet habe.Auf Ergebnisebene habe das Unternehmen die Bruttomarge mit 26,1% nahezu konstant halten können (Vj.: 26,3%). Deutlich besser als erwartet hätten sich die Vertriebskosten entwickelt, die um 20,6% yoy auf 4,9 Mio. Euro gesenkt worden seien (MONe: 5,5 Mio. Euro). Hierin spiegele sich der reduzierte Lagerbestand durch das geringere Sortiment wider, wodurch sich die Lagermiete verringert habe. Ebenfalls positiv hätten niedrigere Logistikkosten in China gewirkt, die aus dem Ende 2019 eröffneten zweiten Zolllager resultieren würden. Als Resultat habe sich das EBIT auf -2,2 Mio. Euro verbessert (Vj.: -3,1 Mio. Euro; MONe: -2,8 Mio. Euro). Das Nettoergebnis habe aufgrund eines negativen Effekts durch die Umgliederung von Bebitus als eingestellter Geschäftsbereich bei -3,2 Mio. Euro gelegen (Vj.: -4,1 Mio. Euro). Die Liquiden Mittel hätten sich per Ende März durch die im Februar abgeschlossene Kapitalerhöhung auf 11,7 Mio. Euro erhöht (31.12.2019: 8,3 Mio. Euro). Zum 30.04.2020 habe sich der Cash-Bestand jedoch wieder auf 9,1 Mio. Euro reduziert, da in Lagerbestände zum weiteren Wachstum investiert worden sei.windeln.de habe in Q1 ergebnisseitig Fortschritte gemacht und dürfte im zweiten Quartal auch wieder Wachstum zeigen. Sein Kursziel erhöhe der Analyst in Folge der Prognoseanpassungen auf 3,30 Euro (zuvor: 2,20 Euro). In der deutlichen Outperformance der letzten Wochen (+75,3% ggü. CDAX) würden die ersichtlichen operativen Fortschritte seines Erachtens bereits ausreichend reflektiert.Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, bestätigt daher sein Rating "halten" für die windeln.de-Aktie. (Analyse vom 02.06.2020)