Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die windeln.de-Aktie. Das Kursziel werde bei 4,00 Euro gesehen. (Analyse vom 14.11.2017)



Kurzprofil windeln.de SE:



windeln.de (ISIN: DE000WNDL110, WKN: WNDL11, Ticker-Symbol: WDL) ist einer der führenden reinen Onlinehändler für Baby- und Kleinkinderprodukte, mit Präsenz in zehn europäischen Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Spanien, Portugal, Frankreich und Italien). Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce-Geschäft für Baby- und Kleinkinderprodukte für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug, Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet und beschäftigt aktuell mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland und im Ausland. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de. (14.11.2017/ac/a/nw)



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - windeln.de-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, belässt in einer aktuellen Aktienanalyse die Einstufung für die Aktie des Online-Shops für Babyprodukte windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL110, WKN: WNDL11, Ticker-Symbol: WDL) nach wie vor auf "kaufen".windeln.de habe heute den Quartalsbericht für das 3. Quartal 2017 veröffentlicht. Während der Umsatz im Rahmen der Erwartungen der Aktienanalysten von der Montega AG lag, konnte das Unternehmen auf EBIT-Ebene leicht positiv überraschen.Der Q3-Umsatz sei um 15,8% auf 52,9 Mio. Euro gestiegen (MONe: 52,5 Mio. Euro), wobei das Wachstum in China (26,8 Mio. Euro; +27,8%) und dem europäischen Ausland (16,3 Mio. Euro; +23,5%) generiert worden sei. Die DACH-Region habe aufgrund der eingeleiteten selektiveren Marketingpolitik mit 9,9 Mio. Euro um 14,7% unter dem Vorjahreswert gelegen.Aufgrund des weiterhin steigenden Anteils der internationalen Shops (geringere Profitabilität als in der DACH-Region) sei die Bruttomarge um 120 Basispunkte auf 24,8% gefallen. Im Gegensatz dazu habe sich die Contribution Marge aufgrund der gesunkenen Fulfilment- und Marketingkostenquote deutlich auf 6,0% verbessert (Q3 2016: 1,5%). Damit habe windeln.de ein ähnlich hohes Niveau wie in Q2 2017 (6,4%) erreicht. Das adjustierte EBIT habe sich auf -5,5 Mio. Euro belaufen (MONe: -6,5 Mio. Euro; Vorjahr: -6,6 Mio. Euro).Mit der Veröffentlichung der Q3-Zahlen habe windeln.de erneut seine Mittelfristziele bestätigt, ein jährliches Umsatzwachstum in Höhe von 15% zu generieren und im Laufe des Geschäftsjahres 2019 den Break-Even des bereinigten EBIT zu erreichen. Für 2017 haben die Aktienanalysten von der Montega AG ihr Modell leicht überarbeitet und sind aufgrund der Ergebnisverbesserung nach 9M in Bezug auf das EBIT optimistischer geworden.windeln.de scheine auf einem guten Weg zu sein, die implementierten Restrukturierungsmaßnahmen erfolgreich umzusetzen. Der ungewöhnlich hohe Cash-Burn im 3. Quartal sollte in den nächsten Quartalen wieder deutlich sinken.