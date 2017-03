Börsenplätze _wige MEDIA-Aktie:



Kurzprofil _wige MEDIA AG:



Die neue _wige group (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) - The Storytelling Company - besteht aus drei Divisions (Vision, Creation, Live), die von der kreativen Beratung, über die Produktion von Inhalten bis zur Platzierung dieser Inhalte in Medien weltweit mit einem klaren Schwerpunkt auf bewegten Bildern in dieser Art einzigartig im Markt der Medienhäuser aufgestellt ist.



Insbesondere die enge Verbindung von Inhaltsentwicklung im Premiumbereich und der exzellenten technischen Umsetzung stellt eine signifikante Unterscheidung vom Wettbewerb dar.



Traditionelle _wige Dienstleistungen im vor allem sportlichen Live-Übertragungs-, Event-, und Technologie-Bereich haben wir inzwischen um journalistische Exzellenz, Werbefilm-Produktion, Rechtevermarktung, Online-, Social Media-, Mobile- und Entertainment-Kompetenz erweitert. Und das an diversen Standorten in Deutschland. (20.03.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - _wige MEDIA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt in seiner aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der _wige MEDIA AG (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) mit einer Kaufempfehlung auf.Die _wige MEDIA AG sei ein im Sport- und Automotivebereich tätiges Kommunikationshaus mit einem breiten medialen Dienstleistungsportfolio in den Kernbereichen Technik und Content. Im Zuge der Ende 2016 gemeldeten strategischen Neuausrichtung habe sich _wige von den verlustreichen Segmenten BROADCAST und SOLUTIONS getrennt und mit der Streaming-Plattform sporttotal.tv den Aufbau eines neuen Wachstumsfelds im Digitalgeschäft angekündigt. _wige plane dabei die LiveÜbertragung von Fußballspielen aus dem Amateurbereich mittels eines vollautomatischen Kamerasystems.Mit dem Einstieg ins Streaminggeschäft adressiere _wige einen dynamischen Wachstumsmarkt, der seit Jahren deutlich zweistellige Zuwächse verzeichne. In 2017 solle dieser laut Marktforschungsinstitut IHS Markit um 18% auf ein Gesamtvolumen von 945 Mio. Euro weiter zulegen. Als Wachstumstreiber hierfür seien sowohl der stetig voranschreitende Breitbandausbau als auch die verbesserte Internetabdeckung bei steigender Anzahl mobiler Endgeräte auszumachen.Innerhalb dieses Marktes habe sich _wige durch zahlreiche Kooperationsverträge (u.a. mit dem DFB als Intermediär zu den einzelnen Verbänden) eine gute Wettbewerbsposition gesichert. Darüber hinaus schütze sich _wige durch selbstproduzierten Content vor Wettbewerbern. Auch in den Segmenten internationales Projektgeschäft (Rennstreckenausstattung) sowie Live-Events verfüge _wige als etablierter Player im Motorsportbereich über eine hohe Reputation sowie hervorragende Vernetzung.Die noch fehlende Visibilität des Konzernumbaus werde nach Erachten des Analysten im laufenden Jahr durch kontinuierlichen Newsflow sukzessive abgebaut. Markmann habe seine Bewertung mittels eines DCF-Modells sowie einer Peergroup-Analyse durchgeführt und trotz des Kursanstiegs im vergangenen Jahr eine deutliche Unterbewertung identifiziert.Insgesamt betrachte der Analyst das neue Geschäftsfeld sporttotal.tv als vielversprechende Weiterentwicklung des bisherigen Portfolios der _wige MEDIA AG. Das Potenzial werde seines Erachtens noch nicht hinreichend im aktuellen Kurs reflektiert. Um in den nächsten Jahren von der geplanten Umsatz- und Ergebnisausweitung zu profitieren, halte Markmann das Übergangsjahr 2017 für einen guten Zeitpunkt für ein Investment.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt die _wige-Aktie daher mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 3,60 Euro in die Coverage auf. (Analyse vom 20.03.2017)