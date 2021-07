Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Sommer ist normalerweise eine Zeit der Flaute an den Finanzmärkten, so die Experten von XTB.JPMorgan ( ISIN US46625H1005 WKN 850628 ) (JPM.US) und Goldman Sachs (GS.US) seien die ersten großen US-Banken, die am Dienstag, den 13. Juli, die Ergebnisse für das zweite Quartal 2021 veröffentlichen würden. Die Quartalszahlen von anderen Banken - Bank of America (BAC.US), Citigroup (C.US) oder Morgan Stanley (MS.US) - würden im späteren Teil der Woche folgen. Neben den Banken würden auch Finanzinstitute wie BlackRock (BLK.US) oder State Street (STT.US) berichten. Insgesamt würden in dieser Woche drei Dow Jones-Mitglieder berichten (Goldman Sachs, JPMorgan und UnitedHealth Group ).Händler würden sich in dieser Woche hauptsächlich auf die Berichte der Banken konzentrieren, wobei den Dividendenankündigungen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werde (die FED habe beschlossen, die Beschränkungen für Dividenden und Rückkäufe aufzuheben, nachdem große US-Banken bei Stresstests gut abgeschnitten hätten). (12.07.2021/ac/a/m)