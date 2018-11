Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Einkaufsmanagerindices genauso wie die ZEW-Umfrage lassen für das deutsche ifo-Geschäftsklima im November keine großen Hoffnungen aufkommen, so die Analysten der DekaBank.Seit Jahresmitte sei der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in China um fast zwei Punkte gefallen. Hier hätten inländische Faktoren ebenso zu Buche geschlagen wie die Sorge vor einer Verschärfung des Handelskonflikts mit den USA. Im November dürfte sich der Einkaufsmanagerindex stabilisiert haben, da das Niveau von knapp über 50 Punkten mit der von den Analysten erwarteten Konjunkturdynamik korrespondiere. Gegenwärtig profitiere die Exportwirtschaft von vorgezogenen Bestellungen, um den befürchteten Zollerhöhungen in den USA zu Jahresbeginn zu entgehen. Die weiterhin solide Investitionstätigkeit im Verarbeitenden Gewerbe spreche dafür, dass die Geschäftsaussichten noch immer als solide eingeschätzt würden.Die Inflation im Euroraum dürfte im November nur geringfügig auf 2,1% (im Vergleich zum Vorjahr) zurückgegangen sein. Zwar sei der Weltmarktpreis für Rohöl seit Anfang Oktober massiv gesunken. Bei den Verbrauchern habe sich dies bislang jedoch erst in geringem Ausmaß bemerkbar gemacht. Speziell in Deutschland seien die Preise von Benzin, Diesel und vor allem Heizöl noch bis in den November hinein geklettert und hätten erst zur Monatsmitte den Weg nach unten angetreten. Die Kerninflation dürfte mit 1,1% unverändert geblieben sein. Die zuletzt kaum noch gestiegenen Erzeuger- und Einfuhrpreise würden den Verbraucherpreisen von Industriegütern wenig Spielraum nach oben lassen. Demgegenüber nehme der Preisauftrieb bei den Dienstleistungen infolge steigender Löhne langsam zu. (23.11.2018/ac/a/m)