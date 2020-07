Stockholm (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Union hat sich am heutigen Dienstag auf ein Konjunktur- und Haushaltspaket in Höhe von 1,8 Billionen Euro geeinigt, wovon 750 Milliarden Euro als Hilfe für die von der Covid-19-Pandemie besonders schwer getroffenen Länder vorgesehen sind, so Sébastien Galy, Senior-Makrostratege bei Nordea Asset Management.



In Anbetracht des Volumens des Pakets und der Tatsache, dass es trotz des Drucks sparsamer Länder nicht reduziert worden sei, sowie die Finanzierung durch EU-Anleihen würden dies zu einem wichtigen Moment in der Geschichte der Europäischen Union machen. Gemeinsame Verbindlichkeiten für die Europäische Union seien in dieser Höhe beispiellos. Die Länder der europäischen Peripherie hätten dafür Auflagen akzeptieren müssen, was schlichtweg ein vernünftiger Schritt sei. Das Volumen der Aufbauhilfen in Form von Zuschüssen, die nicht zurückgezahlt werden müssten, sei wenig überraschend von zunächst geplanten 500 Milliarden Euro um 110 Milliarden Euro reduziert worden. Zum großen Vorteil der europäischen Banken als Hauptemittenten werde ein Großteil des Pakets wahrscheinlich mit EU-Anleihen finanziert werden. Grüne Anleihen dürften dabei einen wesentlichen Anteil ausmachen, da sich der Impuls zur Bekämpfung der globalen Erderwärmung fortsetze. (21.07.2020/ac/a/m)



