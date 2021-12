Auch China habe mit elf Unternehmen in den Top 100 an Boden (Vorjahr: 16) verloren.



Ein wesentlicher Grund für den Aufstieg der USA liege an Corona. Die Pandemie habe einen Digitalisierungsschub ausgelöst, was vor allem erstklassigen Technologiefirmen in die Karten spiele - und die würden nun mal fast komplett in den USA sitzen.



Europa sei hingegen gut aufgestellt etwa in den Branchen klassischer Autobau, Chemie oder Maschinenbau.



Die Tech-Giganten Apple, Alphabet, Microsoft und so weiter seien allesamt laufende Empfehlungen des "Aktionär" und lägen allesamt weit im Plus. Und auch wenn deutsche Unternehmen insgesamt an Bedeutung eingebüßt hätten: Es würden sich immer Perlen auf dem hiesigen Kurszettel finden lassen. Zum Beispiel BioNTech (ISIN US09075V1026/ WKN A2PSR2), die im EY-Ranking aus dem Stand Platz 296 erklommen habe. Seit dem "Aktionär"-Tipp liege der Titel 1.600 Prozent vorne.



(Mit Material von dpa-AFX)



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, BioNTech.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (29.12.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Unternehmen aus den USA waren im zu Ende gehenden Jahr in Sachen Marktkapitalisierung das Maß aller Dinge an der Börse, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Laut einer Studie der Unternehmensberatung EY befänden sich unter den 100 wertvollsten Börsenunternehmen der Welt 61, die aus Amerika stammen würden. China und Europa hätten massiv an Bedeutung verloren.Unter den Top Ten seien demnach gar keine europäischen Unternehmen mehr vertreten und nur zwei, die nicht ihren Sitz in den USA hätten - der Ölkonzern Saudi Aramco auf Platz vier und der taiwanesische Chiphersteller TSMC auf Rang zehn.Unangefochten an der Spitze des Rankings stehe Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) mit einem Börsenwert von fast drei Billionen Dollar. Platz zwei belege Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) mit 2,6 Billionen, Platz drei gehe an Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) mit zwei Billionen Dollar.Vor der globalen Finanzkrise Ende 2007 seien laut der Studie 46 der 100 wertvollsten Unternehmen der Welt aus Europa gekommen. Nun seien es noch 16.Besonders das Gewicht Deutschlands sei gesunken: Hätten sich Ende 2007 sieben Unternehmen aus der Bundesrepublik unter den Top 100 gefunden, seien es jetzt nur noch zwei: SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) (Platz 88) und Siemens (ISIN DE0007236101/ WKN 723610) (100).