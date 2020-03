Die Geldpolitik habe entschlossen reagiert: Die FED habe die Zinsen auf null gesenkt und ihr Drehbuch von 2008 wieder hervorgeholt. Weltweit sei durch eine Lockerung der Swap-Linien zusätzliche Dollar-Liquidität zur Verfügung gestellt worden, ein 700 Milliarden US-Dollar schweres Quantitative-Easing-Programm solle Geldmarktfonds mit Liquidität versorgen und eine Commercial Paper Funding Facility (CPFF) solle kurzfristige Finanzierungsprobleme von Unternehmen gezielt angehen. Die Bank of England habe zu ähnlichen Maßnahmen gegriffen, ergänzt um Zinssenkungen und zusätzliche Wertpapierkäufe. Die japanische Notenbank habe ihr diesjähriges Aktienkaufziel verdoppelt, ergänzt um ein neues Kreditprogramm für Unternehmen mit einem Zins von null.



Nach anfänglichem Zögern und nicht immer klarer Kommunikation sei dann auch die Europäische Zentralbank wach geworden. Ihr Wertpapierkaufprogramm - 750 Milliarden Euro Volumen schwer, verteilt auf Titel staatlicher und privater Emittenten - biete maximale Flexibilität. Außerdem sollten im Rahmen der schon existierenden Programme sogenannte Commercial Papers, also Firmenanleihen mit guter Kreditqualität, gekauft werden.



Bei der Fiskalpolitik stünden die Zeichen auf Helikoptergeld. Die USA dürften bedürftigen Privatpersonen jeweils 1.200 US-Dollar in Form von Steuervergünstigungen zukommen lassen. Japan habe so etwas bereits in der Finanzkrise getan und erwäge zurzeit eine Neuauflage. Deutschland wolle nicht nur die verfassungsmäßige Schuldengrenze aufheben, um ein Hilfsprogramm zu ermöglichen, sondern dränge auch die Finanzminister des Euroraums zur Emission gemeinsamer Anleihen - ein enormer Schritt. Die Titel würden dann vermutlich von der EZB gekauft.



All dies komme mit einem enormen Tempo, wie die Epidemie selbst. Zum Vergleich: In der Finanzkrise 2008/2009 habe die FED erst im Dezember 2008 die Zinsen auf null gesenkt. Zwar habe es in den letzten Monaten 2008 einige konkrete Maßnahmen wie das Rettungspaket für Banken gegeben. Bis zum großen amerikanischen Konjunkturprogramm und dem G20-Treffen mit dem Beschluss eines weltweit koordinierten Vorgehens habe man aber bis April 2009 warten müssen - ganze sieben Monate nach dem Höhepunkt der Krise.



Noch lasse sich schwer sagen, ob dies reiche, um den Börsencrash zu stoppen. Das Hauen und Stechen um Liquidität mache alle leicht handelbaren Finanzinstrumente anfällig. Selbst bei US-Staatsanleihen und Geldmarktfonds habe es Probleme gegeben.



Wenn die kurzfristige Panik vorbei sei, werde man sehen, ob die Unternehmensgewinne gegenüber dem Vorjahr eher um 20 oder vielleicht doch um 40 Prozent einbrechen würden. Zurzeit würden viele Unternehmen eine Prognose scheuen - denn noch wisse man nicht, wann die Neuinfektionen wieder zurückgehen würden und was das alles für die Unternehmen bedeute.



Die Erfahrungen aus anderen Ländern würden dafür sprechen, dass man den Höhepunkt in weiten Teilen der USA vielleicht in 45 bis 60 Tagen erlebe. Nur dann werde wirklich klar sein, ob genug getan geworden sei, um Unternehmen und Konsum am Laufen zu halten. Bis dahin könnten Aktien wie Credits durchaus noch einmal einbrechen.



Am Ende dürften wir diese Krise überstehen, so Joseph V. Amato. Das Virus werde wieder verschwinden, Geld- und Fiskalpolitik dürften erkennbar helfen und die Märkte würden sich wohl wieder erholen.



Die Experten würden davon ausgehen, dass das US-BIP im zweiten Quartal annualisiert um 10 Prozent einbrechen könnte, wenn nicht mehr. Das wäre nur geringfügig weniger als 1932, bei dem bisher schlimmsten Einbruch um damals 13 Prozent. Danach würden sie aber auch eine kräftige Erholung für denkbar halten. Wem nach guten Nachrichten sei, der könnte nach China schauen. Die Kapazitätsauslastung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt werde schon jetzt wieder auf etwa 80 Prozent geschätzt.



Sollte man also risikobehaftete Wertpapiere kaufen, wenn sich die Märkte etwas stabilisieren würden? Nach einem Kursrutsch dieser Größenordnung würden die Experten das für verfrüht halten. Sie würden nicht glauben, dass man so bald etwas verpasse. Zunächst einmal könnte man schrittweise in krisenfestere Marktsegmente umschichten, etwa in amerikanische Large Caps und Investmentgrade-Credits.



Bis dahin müsse man den Aktien- und Anleihemärkten Zeit geben, bis die Kosten der Krise klarer abzusehen seien. Die nächsten Monate, wenn nicht Quartale, könnten lang werden. Aber am Ende werden wir die Krise überstehen, so Joseph V. Amato. (25.03.2020/ac/a/m)





