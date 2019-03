Börsenplätze wallstreet:online-Aktie:



Kurzprofil wallstreet:online AG:



wallstreet-online.de (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1) ist mit 690.000 Unique Usern (AGOF 2014-3) Deutschlands führende Finanz-Community. Kein anderes Börsenportal verfügt über eine vergleichbare Vielzahl von Meinungen, Fakten, Gerüchten und Hintergrundinformationen zu einzelnen Aktien. Die Nutzer von wallstreet-online.de verfassen täglich bis zu 9.000 neue Beiträge in über 50 themenspezifischen Diskussionsforen. Aktuelle Finanznachrichten und Analysen renommierter Börsenexperten runden das Angebot ab und machen wallstreet-online.de zum kompetenten Berater in allen Fragen zu Börse & Geldanlage. (13.03.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - wallstreet:online-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1).wallstreet:online habe im letzten Geschäftsjahr erneut beeindruckende Zuwächse erwirtschaftet. Dank der hohen Nachfrage nach Werbeplätzen, auf die das Unternehmen mit der Entwicklung innovativer neuer Angebote reagiert habe, und der Übernahme des Konkurrenten boersennews.de habe der Umsatz auf 10,7 Mio. Euro etwas mehr als verdoppelt werden können, während das Vorsteuerergebnis sogar um 154 Prozent auf 4,8 Mio. Euro gesteigert worden sei.Trotz der gestiegenen Volatilität an den Börsen und der Abschwächung der gesamtwirtschaftlichen Dynamik sehe das Management derzeit noch kein Abflauen der Nachfrage. Das sei eine gute Basis für eine positive Geschäftsentwicklung auch im laufenden Jahr, zumal die Gesellschaft mit der Akquisition von finanznachrichten.de die Marktposition im deutschsprachigen Raum weiter gestärkt habe. Unter Berücksichtigung der neuen Tochter sei für den Umsatz in 2019 eine Zielspanne von 10 bis 12,5 Mio. Euro ausgegeben worden, wobei Steffen das untere Ende als sehr konservativ erachte. Das Vorsteuerergebnis solle zwischen 5,7 und 7,0 Mio. Euro liegen und damit auf jeden Fall weiter zunehmen.Angesichts eines Kurspotenzials von knapp 90 Prozent sieht Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, die Aktie von wallstreet:online trotz der Zyklusrisiken im Werbegeschäft als deutlich unterbewertet an und bekräftigt sein Urteil "buy". Das Kursziel werde von 63,80 Euro auf 67,20 Euro erhöht. (Analyse vom 13.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link