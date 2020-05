Börsenplätze wallstreet:online-Aktie:



49,75 EUR +0,81% (25.05.2020, 10:14)



50,00 EUR +0,81% (25.05.2020, 09:42)



DE000A2GS609



A2GS60



WSO1



Kurzprofil wallstreet:online AG:



wallstreet-online.de (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1) ist mit 690.000 Unique Usern (AGOF 2014-3) Deutschlands führende Finanz-Community. Kein anderes Börsenportal verfügt über eine vergleichbare Vielzahl von Meinungen, Fakten, Gerüchten und Hintergrundinformationen zu einzelnen Aktien. Die Nutzer von wallstreet-online.de verfassen täglich bis zu 9.000 neue Beiträge in über 50 themenspezifischen Diskussionsforen. Aktuelle Finanznachrichten und Analysen renommierter Börsenexperten runden das Angebot ab und machen wallstreet-online.de zum kompetenten Berater in allen Fragen zu Börse & Geldanlage. (25.05.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - wallstreet:online-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1) unter die Lupe.wallstreet:online stehe weiter auf dem Gaspedal. Das Wachstum des Smartbrokers werde mit einem neuen Gebührenmodell forciert und die Assetbasis durch eine Übernahme ausgeweitet. Die Börse sei begeistert.Die Experten hätten schon in einem Kurzupdate in der Ausgabe 18/2020 darauf hingewiesen, dass wallstreet:online beim Wachstum stark auf den Smartbroker setze. Einen weiteren Schub dürfte jetzt eine neue Gebührenstruktur mit "Zero-Fees" für verschiedene Handelsbereiche bringen.Durch die Zusammenarbeit mit bestimmten Handelsplätzen und Zertifikate-Emittenten erziele das Unternehmen trotzdem Einnahmen. Ebenfalls als aussichtsreich würden die Experten die vereinbarte Übernahme des Depotkundenstamms der Volkswagen Bank für 5 Mio. Euro einstufen, damit würden die Assets under Management von wallstreet:online Capital mit einem Schlag um 1,0 auf 2,4 Mrd. Euro steigen; außerdem sei eine Marketingkooperation mit der Tochter des Autokonzerns vereinbart worden.Die Experten von "Der Anlegerbrief" warten mit einem Zukauf die nächste größere Konsolidierung ab, sehen perspektivisch aber Potenzial für neue Höchstkurse. Das Kursziel für die wallstreet:online-Aktie laute 70,00 Euro. (Ausgabe 20 vom 23.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link