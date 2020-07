Börsenplätze wallstreet:online-Aktie:



Kurzprofil wallstreet:online AG:



Die wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1) ist seit nun mehr 20 Jahren eine feste Größe unter den deutschsprachigen Finanzportalen. Die Gruppe betreibt mit über 120 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Kiel, Leipzig und München die Portale wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de. Zur Gruppe gehört auch der Smart Investor Verlag mit dem gleichnamigen Anlegermagazin.



Mit rund 177 Mio. Seitenaufrufen (Stand 2019/11) ist wallstreet:online der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und die Finanz-Community Nr. 1. Täglich werden auf den Portalen über 12.000 Lesermeinungen zu Aktien und Kapitalanlagen veröffentlicht. Aktuelle Nachrichten zum Wirtschafts-, Finanz- und Börsengeschehen runden das Angebot ab. Neben internationalen Nachrichtenagenturen beleuchten renommierte Finanz-Profis, ausgewählte Community-Experten und Premium-Autoren das Geschehen rund um die Wirtschaft, Politik und Börse.



Mit diesem Rund-um-Angebot bietet die wallstreet:online AG Werbekunden eine hohe Reichweite in einer finanz- und börsenaffinen Zielgruppe. Dies ist das Kerngeschäft der Gruppe.



Über die Beteiligung an der wallstreet:online capital AG ist wallstreet:online inzwischen auch im FinTec-Bereich aktiv. Die wallstreet:online capital ist mit FondsDISCOUNT.de der größte bankenunabhängige Online-Discount-Anlagevermittler in Deutschland und hat im Dezember 2019 den Smartbroker (Fullservice-Broker mit Discount-Konditionen) gelauncht. (13.07.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - wallstreet:online-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1).Die wallstreet:online Gruppe habe im abgelaufenen Geschäftsjahr die Portal-Reichweite über zahlreiche Akquisitionen enorm ausgebaut und plane mit der wallstreet:online Capital AG verstärkt in den Brokerage/FinTech-Markt einzusteigen. Der Markteintritt sei mit dem Produkt SmartBroker äußert erfolgreich angelaufen, sodass das Management sich dazu entschieden habe, die dynamische Wachstumsphase mit Investitionen weiter zu stärken.Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 habe der Umsatz der wallstreet:online Gruppe (wallstreet:online AG, Markets Inside Media GmbH und ABC New Media AG) um 16,0% auf 12,30 Mio. Euro (VJ: 10,60 Mio. Euro) gesteigert werden können. Den größten Umsatzanteil habe nach wie vor die wallstreet:online AG mit 8,55 Mio. Euro Umsatz (VJ: 7,77 Mio. Euro). Die wichtigen Wachstumsimpulse seien neben den Akquisitionen aus dem IR-Segment gekommen. Der Bereich IR habe auch von der sehr guten Stellung der wallstreet:online AG im Ausland profitiert. So seien 5,87 Mio. Euro der Umsatzerlöse im Ausland erzielt worden (VJ: 5,15 Mio. Euro).Durch die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells seien überproportionale Ergebnisverbesserungen erzielt worden. Das EBT sei in der Gruppe um 20,8% auf 5,80 Mio. Euro (VJ: 4,80 Mio. Euro) gestiegen, was einer Margenverbesserung auf 47,2% (VJ: 45,3%) entspreche. Im abgelaufenen Geschäftsjahr seien jedoch Sonderkosten durch die Kapitalerhöhung, die Beteiligungserwerbe und weitere Projekte unter anderem den SmartBroker angefallen. Bereinigt um diese Sonderkosten habe das EBT bei 6,6 Mio. Euro gelegen. Insgesamt habe so die wallstreet:online Gruppe wie erwartet sehr profitabel weiterwachsen können.Die wallstreet:online Gruppe sollte nach Erachten der Analysten auch in den kommenden Jahren weiter dynamisch wachsen. Nachdem in den letzten Jahren insbesondere der IR-Markt wichtige Wachstumsimpulse geliefert habe, würden sie für das Jahr 2020 insbesondere Umsatzsteigerungen aus dem FinTech-Bereich mit dem SmartBroker erwarten. Darüber hinaus sollten sich auch anorganische Basiseffekte aus Akquisitionen umsatzerhöhend auswirken.Vor dem Hintergrund der höheren Investitionen würden die Analysten ein EBITDA in Höhe von 3,51Mio. Euro im Jahr 2020 und 9,96 Mio. Euro im Jahr 2021 erwarten. Aus der Veräußerung der Anteile an der Trade Republic Bank GmbH habe ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 2,70 Mio. Euro realisiert werden können. Entsprechend würden die Analysten im Geschäftsjahr 2020 ein EBT in Höhe von 6,32 Mio. Euro und 9,68 Mio. Euro im Jahr 2021 erwarten.Auf Basis ihres DCF-Modells und der höheren Prognosen heben Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, ihr Kursziel von 92,10 auf 95,00 Euro an und vergeben das Rating "kaufen" für die wallstreet:online-Aktie. (Analyse vom 13.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link