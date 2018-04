Börsenplätze wallstreet:online-Aktie:



wallstreet-online.de (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1) ist mit 690.000 Unique Usern (AGOF 2014-3) Deutschlands führende Finanz-Community. Kein anderes Börsenportal verfügt über eine vergleichbare Vielzahl von Meinungen, Fakten, Gerüchten und Hintergrundinformationen zu einzelnen Aktien. Die Nutzer von wallstreet-online.de verfassen täglich bis zu 9.000 neue Beiträge in über 50 themenspezifischen Diskussionsforen. Aktuelle Finanznachrichten und Analysen renommierter Börsenexperten runden das Angebot ab und machen wallstreet-online.de zum kompetenten Berater in allen Fragen zu Börse & Geldanlage. (23.04.2018/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - wallstreet:online-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1) und erhöht das Kursziel von 67,00 Euro auf 70,70 Euro.wallstreet:online bewege sich weiterhin auf einem sehr dynamischen Expansionspfad. Nachdem schon im Februar von einer voraussichtlichen Umsatzverdopplung und Gewinnvervierfachung (vor Steuern) im ersten Quartal berichtet worden sei, dürfte sich dieser Trend auch zwischen April und Juni fortsetzen. Verbindliche Buchungen sowie Anzahlungen, vor allem in den Bereichen IR für Small-Caps sowie Onlinewerbung für Finanzkunden und ICO-Emittenten, würden aktuellen Erwartungen zufolge einem Q2-Umsatz von ca. 2,4 Mio. Euro (+138%) und einen Vorsteuergewinn von 1,6 Mio. Euro (+383%) induzieren. Darin enthalten seien die Zahlen der neuen Tochter Markets Inside Media und insbesondere deren anstehende Gewinnausschüttung an wallstreet:online für 2017 in Höhe von 0,4 Mio. Euro.Das Management habe daraufhin die Prognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben und erwarte nun einen Umsatz von 8,4 bis 10,3 Mio. Euro (bislang 6,37 bis 7,78 Mio. Euro) und ein EBT von 4,49 bis 5,49 Mio. Euro (bislang 2,37 bis 2,9 Mio. Euro). Die Beiträge der neuen Aktivitäten im Bereich ICO und FinTech seien darin nur zu einem kleinen Teil erfasst.Mit der hohen Dynamik im Kerngeschäft habe wallstreet:online wieder positiv überrascht, weshalb der Analyst seine Schätzungen für das laufende Jahr erneut angehoben habe. Doch auch für die Zukunft werde bereits zusätzliches Potenzial aufgebaut. Neben den neuen Tätigkeiten als Agentur und Berater für ICOs erwäge das Management einen eigenen Token Sale sowie die Etablierung neuer Geschäftsmodelle mit FinTech-Charakter. Aus Sicht des Analysten biete das vor allem auf Basis der starken Marktposition im Portalbereich zahlreiche interessante Optionen, die er aber noch nicht einkalkuliert habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link