Tradegate-Aktienkurs wallstreet:online-Aktie:

52,00 EUR -1,14% (20.12.2019, 10:08)



Xetra-Aktienkurs wallstreet:online-Aktie:

52,00 EUR -0,38% (20.12.2019, 10:02)



ISIN wallstreet:online-Aktie:

DE000A2GS609



WKN wallstreet:online-Aktie:

A2GS60



Ticker-Symbol wallstreet:online-Aktie:

WSO1



Kurzprofil wallstreet:online AG:



wallstreet-online.de (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1) ist mit 690.000 Unique Usern (AGOF 2014-3) Deutschlands führende Finanz-Community. Kein anderes Börsenportal verfügt über eine vergleichbare Vielzahl von Meinungen, Fakten, Gerüchten und Hintergrundinformationen zu einzelnen Aktien. Die Nutzer von wallstreet-online.de verfassen täglich bis zu 9.000 neue Beiträge in über 50 themenspezifischen Diskussionsforen. Aktuelle Finanznachrichten und Analysen renommierter Börsenexperten runden das Angebot ab und machen wallstreet-online.de zum kompetenten Berater in allen Fragen zu Börse & Geldanlage. (20.12.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - wallstreet:online-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1) unter die Lupe.Stefan Zmojda, Vorstandschef von wallstreet:online (WSO), drücke kräftig das Gaspedal durch. Erst hätten sich die Berliner zahlreiche Portale zusammengekauft, um die eigene Reichweite drastisch zu steigern. Jetzt wolle das Unternehmen zusätzlich noch ins Transaktionsgeschäft einsteigen. Mit der wallstreet:online capital werde WSO über die Seite smartbroker.de ein eigenes Discount Trading-Portal aufbauen. Für smartbroker.de würden die Experten demnächst noch mit der Bekanntgabe einer Partnerbank rechnen. In drei bis vier Jahren könnte das neue Geschäft zwischen 10 und 15 Mio. Euro zum Gewinn beisteuern. 2019 werde Zmojda ein EBT von 5,7 bis 7 Mio. Euro zeigen. 2020 würden die Experten mit einem EBT von bis 10 Mio. Euro rechnen - rein aus dem Portalgeschäft! Erträge aus smartbroker.de werde es im nächsten Jahr noch nicht geben; zunächst eher eine Belastung.Unser Altfavorit wallstreet:online ist weiter kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse von 20.12.2019)Börsenplätze wallstreet:online-Aktie: