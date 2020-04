Genf (www.aktiencheck.de) - Bei einem ähnlichen Verlauf wie in China erwartet der schweizerische Vermögensverwalter Unigestion durch die sozialen Distanzmaßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus einen Wachstumsschock von -5% auf Quartalssicht, so die Experten von Unigestion."Wenn der gegenwärtige Schock nicht nur vorübergehend ist, werden auch die Investitionen zurückgehen und zu einem schwerwiegenderen und länger anhaltenden Krisenszenario führen. In einem solchen Fall könnte die Schätzung von -5% sogar bis zu -8% erreichen - dies wäre der größte Makroschock, den es je in einem so kurzen Zeitraum gegeben hätte", sage Salman Baig, Multi-Asset-Manager beim Vermögensverwalter Unigestion.Mit der Unterstützung durch die Finanz- und Währungspolitik sei zwar ein Kriterium für den Wiedereintritt in den Markt erfüllt, doch die beiden anderen (Verbesserung der Gesundheitsbedingungen und Preisgestaltung einer bedeutenden Rezession an den Märkten) fehlten noch immer. "Dies bestätigt unsere Ansicht, defensiv zu bleiben und nur die attraktivsten Gelegenheiten zu suchen, die direkt von der fiskalischen und monetären Unterstützung profitieren würden (beispielsweise US Investment-Grade Credits auf der Grundlage des Kaufprogramms von Unternehmensanleihen der Federal Reserve). Schließlich beobachten wir die Liquidität an den Finanzmärkten genau, da ein Liquiditätsengpass einen weiteren großen Rückgang der Märkte auslösen könnte", so Baig. (01.04.2020/ac/a/m)