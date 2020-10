ISIN voestalpine-Aktie:

Kurzprofil voestalpine AG:



Die voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, NASDAQ OTC-Symbol: VLPNF) ist ein in seinen Geschäftsbereichen weltweit führender Stahl- und Technologiekonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz. Die global tätige Unternehmensgruppe verfügt über rund 500 Konzerngesellschaften und -standorte in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Sie notiert seit 1995 an der Wiener Börse. Mit ihren qualitativ höchstwertigen Produkt- und Systemlösungen zählt sie zu den führenden Partnern der Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie der Luftfahrt- und Öl- & Gasindustrie und ist darüber hinaus Weltmarktführer bei Bahninfrastruktursystemen, bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen.



Die voestalpine bekennt sich zu den globalen Klimazielen und arbeitet intensiv an Technologien zur Dekarbonisierung und langfristigen Reduktion ihrer CO2-Emissionen. Im Geschäftsjahr 2019/20 erzielte der Konzern bei einem Umsatz von 12,7 Milliarden Euro ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 1,2 Milliarden Euro und beschäftigte weltweit rund 49.000 Mitarbeiter. (08.10.2020/ac/a/a)





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - voestalpine: Der Stahlkonzern fährt die Kapazitäten wieder hoch - AktienanalyseDer Stahl- und Technologiekonzern voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, NASDAQ OTC-Symbol: VLPNF) war schon 2019 durch den Handelskrieg der USA und die folgenden Strafzölle auf Stahl in ein schwieriges Umfeld geraten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die Corona-Krise habe die Lage noch verschärft. Nun setze das Unternehmen auf eine konjunkturelle Erholung. Der seit März stillgelegte dritte Hochofen im Stammwerk in Linz werde wieder hochgefahren. Die Auslastung liege bei den angestrebten 80 Prozent. "Wir hoffen, dass das nachhaltig ist", so das Unternehmen. voestalpine sei mit weltweit 47.000 Mitarbeitern unter anderem ein wichtiger Zulieferer der deutschen Automobilindustrie.Eine wesentliche Stütze und Zukunftshoffnung des Konzerns sei der durch Konjunkturprogramme zusätzlich befeuerte weltweite Ausbau der Bahn-Infrastruktur. "Hier liegt die Auslastung derzeit bei 100 Prozent. Die Auftragsbücher sind in diesem Bereich im laufenden Geschäftsjahr sehr gut gefüllt", habe voestalpine-Vorstand und Chef der Metal Engineering Division, Franz Kainersdorfer, erklärt. voestalpine sei längst nicht mehr nur Produzent hochwertiger Gleise und von High-Tech-Weichen, sondern Anbieter einer kompletten Infrastruktur mit technischer Überwachung ganzer Strecken. Auch mit der Deutschen Bahn bestünden zahlreiche Liefer- und Wartungsverträge. Großes Potenzial sehe Kainersdorfer auch in China.Im Aktienkurs habe sich der vorsichtige Optimismus des Konzerns in einem Aufwärtstrend niedergeschlagen. Nach einer ersten schnellen Erholung nach dem Corona-Tief Mitte März sei es anschließend in mehreren Wellen nach oben gegangen. (Ausgabe 40/2020)Börsenplätze voestalpine-Aktie:XETRA-Aktienkurs voestalpine-Aktie:23,93 EUR +0,25% (08.10.2020, 09:04)Wiener Börse-Aktienkurs voestalpine-Aktie:23,90 EUR +0,38% (08.10.2020, 10:00)