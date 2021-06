12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil voestalpine AG:



Die voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, NASDAQ OTC-Symbol: VLPNF) ist ein in seinen Geschäftsbereichen weltweit führender Stahl- und Technologiekonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz. Die global tätige Unternehmensgruppe verfügt über rund 500 Konzerngesellschaften und -standorte in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Sie notiert seit 1995 an der Wiener Börse. Mit ihren qualitativ höchstwertigen Produkt- und Systemlösungen zählt sie zu den führenden Partnern der Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie der Luftfahrt- und Öl- & Gasindustrie und ist darüber hinaus Weltmarktführer bei Bahninfrastruktursystemen, bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen.



Die voestalpine bekennt sich zu den globalen Klimazielen und arbeitet intensiv an Technologien zur Dekarbonisierung und langfristigen Reduktion ihrer CO2-Emissionen. Im Geschäftsjahr 2019/20 erzielte der Konzern bei einem Umsatz von 12,7 Milliarden Euro ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 1,2 Milliarden Euro und beschäftigte weltweit rund 49.000 Mitarbeiter. (09.06.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - voestalpine-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Technologiekonzerns voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, NASDAQ OTC-Symbol: VLPNF) unter die Lupe.voestalpine habe in Q4 sowohl die eigene Ergebnisprognose als auch die Analystenschätzungen übertroffen.Getrieben von der Rally der Rohstoffmärkte und der Erholung der wesentlichen Kundenindustrien habe voestalpine das GJ 2020/21 in überzeugender Weise beendet. Das EBITDA habe mit EUR 1,13 Mrd. nicht nur annähernd auf dem Vorjahresniveau von EUR 1,18 Mrd. gelegen, sondern habe auch die Zielsetzung von rund EUR 1 Mrd. sowie die Analystenprognose von EUR 1,04 Mrd. übertroffen. Aufgrund einer sehr geringen Steuerlast habe ein marginaler Nettogewinn von EUR 42 Mio. erreicht werden können.Der Konzern habe auch die Cashflow-Erwartungen der Analysten übertreffen können. Mit einem operativen Cashflow von EUR 1,6 Mrd. habe die Nettoverschuldung per Jahresende auf EUR 2,74 Mrd. nach EUR 3,78 Mrd. im Vorjahr reduziert werden können.Vor diesem Hintergrund habe das Management eine Erhöhung der Dividende von EUR 0,20 auf EUR 0,50 je Aktie vorgeschlagen. Die Rendite liege damit bei rund 1,4%.Für das aktuelle GJ 2021/22 habe der Konzern eine EBITDA-Steigerung auf EUR 1,6 bis 1,9 Mrd. in Aussicht gestellt. Dies liege zwar über der letzten Schätzung der Analysten, jedoch im Rahmen der aktuellen Konsensprognose von ca. EUR 1,73 Mrd. Im Ausblick habe voestalpine auf eine hohe Nachfrage aus fast allen Kundensektoren verwiesen. In einigen Bereichen würden sich jedoch die Zeichen einer Überhitzung mehren.