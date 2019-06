"Dieses Ergebnis ist ein Erfolg", betont ver.di-Verhandlungsführer Stefan Najda.



Das Verhandlungsergebnis steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Tarifkommissionen beider Gewerkschaften.



Zur Tarifgemeinschaft Energie gehören unter anderem Unternehmen wie Avacon AG, Bayernwerk AG, e.kundenservice Netz GmbH, E.ON Energie Deutschland GmbH, Gasnetz Hamburg GmbH, HanseGas GmbH, HanseWerk AG, PreussenElektra GmbH, Schleswig-Holstein Netz AG und der Stromnetzbetreiber TenneT.



Weitere Informationen auch online unter: www.ver-und-entsorgung.verdi.de







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und die IG BCE haben in der zweiten Verhandlungsrunde mit der TG Energie ein Verhandlungsergebnis erzielt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Danach erhalten die rund 20.000 Beschäftigten in den Unternehmen der Tarifgemeinschaft Energie ab dem 1. Juli 2019 eine deutliche Lohnsteigerung in Höhe von 3,7 Prozent bei einer Laufzeit von 18 Monaten.