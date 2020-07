Berlin (www.aktiencheck.de) - ver.di hat erneut zusammen mit den Beschäftigten von Galeria Karstadt Kaufhof und den Kommunen einen Erfolg im Kampf um den Erhalt der von Schließung bedrohten Filialen erzielt, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Erhalten bleiben sollen die Filialen in Berlin-Lichtenberg (Ringcenter), in Bielefeld, im Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg, in Leonberg, in Nürnberg-Langwasser und in Singen. Von den ursprünglich 62 Filialen sind damit bislang zwölf von der Schließliste heruntergenommen worden. "Das zeigt, wenn in den Kommunen alle an einem Strang ziehen, dann kann die Rettung gelingen", so Akman.Die nunmehr 50 Filialen auf der Streichliste will ver.di ebenfalls nicht verloren geben. "Wir werden weiterkämpfen und unsere Kräfte bündeln, zusammen mit den Beschäftigten und den Betriebsräten vor Ort, den Oberbürgermeistern, Vermietern und Industrie- und Handelskammern", sagte Akman. "Was wir bisher erreicht haben zeigt doch: Der Kampf lohnt sich", so der Gewerkschaftssekretär. (17.07.2020/ac/a/m)