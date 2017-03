Berlin (www.aktiencheck.de) - In den Verhandlungen über höhere Gehälter für die Beschäftigten der Nachrichtenagentur Reuters ist ein Ergebnis erzielt worden, so die Vereinte Dinestleistungsgewrkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"In einem schwierigen Umfeld ist es uns in fairen Verhandlungen mit der Geschäftsleitung gelungen, ein Ergebnis zu erzielen, das für die weitaus meisten Beschäftigten über drei Prozent mehr Geld bringt", erklärte der Verhandlungsführer Jörg Reichel für die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di).Vom Tarifabschluss sind rund 120 Beschäftigte im zentralen Newsroom in Berlin und den bundesweiten Redaktionsbüros der Nachrichtenagentur betroffen. (17.03.2017/ac/a/m)