"Filmschaffende arbeiten in technisch, organisatorisch komplexen Arbeitsprozessen und müssen dabei zusätzlich kreativ arbeiten", betont ver.di-Verhandlungsführer Matthias von Fintel. "Zeit- und Arbeitsdruck sind immens. Überlange Arbeitszeiten zehren an der Substanz, zwölf Stunden am Tag sind mehr als genug, zumal am Folgetag meist das gleiche Pensum ansteht. Aus diesem Grund ist die Tageshöchstarbeitszeit von 12 Stunden der Schwerpunkt der Verhandlungen."



Filmschaffende würden nur wenige Wochen oder Monate bei einem Arbeitgeber für ein Filmprojekt arbeiten, erklärt der Gewerkschafter. Neben dem Schutz durch Tarifregelungen wären zudem deutliche Tarifsteigerungen notwendig. "Sechs Prozent sind dabei angemessen. Unsere zusätzlichen Forderungen dienen dem Ziel, die tägliche Arbeitszeit wirkungsvoll zu begrenzen." Außerdem solle durch Aufnahme neuer Berufe in den Tarifvertrag der technischen Entwicklung Rechnung getragen werden.



Das Forderungspaket der ver.di FilmUnion wurde von der Arbeitgeberseite, die kein Angebot vorlegte, zurückgewiesen. Die Verhandlungen wurden vertagt und sollen entweder am 11. oder 25. Januar 2018 in München fortgesetzt werden.



An der Tarifverhandlung beteiligen sich an der Seite von ver.di der Bundesverband Filmschnitt Editor (BFS), die Berufsvereinigung Filmton (bvft) und der Berufsverband Schauspiel (BFFS).







