ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post DHL Group:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2016 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 57 Milliarden Euro. (19.02.2018/ac/a/d)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Tarifverhandlungen zwischen ver.di und Deutscher Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) für die rund 130.000 Tarifbeschäftigten des Unternehmens gehen Montag und Dienstag (19./20.02.) in Wiesbaden in die dritte Runde, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"In dieser Runde muss die Deutsche Post AG eine verhandlungsfähige Entgelterhöhung anbieten", sagte die stellvertretende ver.di-Vorsitzende und Verhandlungsführerin Andrea Kocsis. "Die Gewinne des Unternehmens liegen auf Rekordniveau und die Dividende der Aktionäre wurde deutlich erhöht. Höchste Zeit, dass auch die Beschäftigten mit einer ordentlichen Tariferhöhung beteiligt werden. Wir haben die klare Erwartung, dass die Post AG unsere Forderungen erfüllt", so Kocsis.ver.di fordert eine lineare Erhöhung der Einkommen und Ausbildungsvergütungen um sechs Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Überdies soll eine tarifvertragliche Wahlmöglichkeit geschaffen werden, wonach der einzelne Beschäftigte einen Teil der zu vereinbarenden Tariferhöhung in freie Zeit umwandeln kann. Das bislang einmal jährlich aufgrund einer Leistungsbeurteilung gezahlte variable Entgelt will ver.di durch einen festen monatlichen Betrag ablösen. Zudem soll für die rund 32.000 Beamtinnen und Beamten des Unternehmens die so genannte Postzulage fortgeschrieben werden. Sie ist eine postspezifische Form der Sonderzahlung für Bundesbeamte.Zwischen den Tarifvertragsparteien ist ein weiterer Verhandlungstermin für den 26. und 27. Februar 2018 vereinbart. (Pressemitteilung vom 18.02.2018)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:37,23 EUR -0,08% (19.02.2018, 14:16)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:37,22 EUR -0,32% (19.02.2018, 14:29)