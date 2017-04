ver.di sieht im Krankenhausfinanzierungsgesetz eine eindeutige rechtliche Grundlage zur Finanzierung der Ausbildung in den Gesundheitsberufen, dennoch werde sich ver.di in Gesprächen mit der Politik dafür stark machen, dass die Refinanzierung der Ausbildungsvergütungen von den Krankenkassen sicher gestellt werde und auch Krankenhäuser, die nicht ausbilden, ihren Beitrag dazu leisten, sagte Pieper. Damit wolle man entsprechenden Bedenken der Arbeitgeberseite Rechnung tragen, die befürchte, die zusätzlichen Kosten nicht tragen zu können.



Die Aufnahme von Verhandlungen über die Auszubildenden in den Gesundheitsberufen war im Rahmen der Tarifverhandlungen mit den Ländern Mitte Februar vereinbart worden. Betroffen sind bundesweit etwa 2.000 Auszubildende in Gesundheitsberufen, darunter etwa technische Assistent/innen in der Medizin, Physiotherapeuten, Logopäden oder Notfallsanitäter. Lediglich Auszubildende zur sog. operationstechnischen und zur anästhesietechnischen Assistenz sind bereits in die entsprechenden Tarifverträge einbezogen worden und erhalten eine Vergütung.



Die zweite Runde der Verhandlungen soll im Juni 2017 stattfinden. ver.di strebt ein Ergebnis bis zum Herbst dieses Jahres an. (25.04.2017/ac/a/m)







