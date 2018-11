Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

20,5101 EUR +2,09% (16.11.2018, 09:24)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

20,65 EUR +2,03% (16.11.2018, 09:39)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (16.11.2018/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - In der Eurowings-Gruppe drohen weitere Arbeitskampfmaßnahmen, nachdem sich die Fronten im Tarifkonflikt mit der LGW in den vergangenen Wochen verhärtet haben, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Eurowings-Airline Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW) sperrt sich gegen weitere Verhandlungen mit der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di). Damit eskaliert eine monatelange Tarifauseinandersetzung um die frühere Air Berlin Airline. Bei den Verhandlungen geht es um eine Beschäftigungsgarantie und die Gehälter für die rund 350 Flugbegleiter der LGW.Dieser Eskalation war eine geplatzte Verhandlung Ende Oktober um einen Sozialplan für etwa 200 Flugbegleiter an der Station Tegel vorausgegangen. Die Airline plant, die in Berlin stationierten Flugzeuge im nächsten Jahr abzuziehen und war nicht bereit, einen tariflichen Sozialplan zu vereinbaren. Des Weiteren erklärten die Arbeitgeber, nicht über die Vergütung oder andere Themen verhandeln zu wollen und lehnten Verhandlungstermine der Gewerkschaft ab."Die Beschäftigten empfinden diese Haltung als Verhöhnung", kritisiert ver.di-Verhandlungsführer Volker Nüsse. "Seit der Übernahme in die Eurowings-Gruppe haben sie viele Widrigkeiten in Kauf genommen, um den Flugbetrieb sicherzustellen. Mit der LGW hat die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) Anfang des Jahres große Teile der Air Berlin Flotte und Slots übernommen. Die-se werden jetzt im Konzern verteilt, doch für die Beschäftigten gibt es keine klare Perspektive. Die Arbeitgeber weigern sich vehement, ihnen Tarifverträge und sichere Arbeitsbedingungen zuzugestehen." Seit Monaten habe die Airline kein Angebot vorgelegt, obwohl sich die Situation der Beschäftigten weiter verschlechtere. "Maschinen bleiben am Boden, die Kollegen werden nicht eingesetzt und bezahlen dies mit harten Gehaltseinbußen. Hinzu kommt eine große Ungewissheit über die Zukunft der Airline, die immer weniger Flugzeuge bereedert." Nüsse forderte von der Verantwortlichen in der Gruppe ein klares Bekenntnis zur LGW. "Das bedeutet eine angemessene Vergütung und die Akzeptanz von Mitbestimmung und Gewerkschaft."