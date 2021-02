Börsenplätze va-Q-tec-Aktie:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (04.02.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von der Montega AG:Niklas Bentlage, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) mit einer Kaufempfehlung auf.Als eines der weltweit führenden Unternehmen sowohl für die Herstellung von Vakuum-Isolationspaneelen (VIPs) und Phasenwechselmaterialien (PCMs) zum Temperaturerhalt als auch die daraus gefertigten passiven thermischen Verpackungssysteme (Boxen und Container) adressiere va-Q-tec zahlreiche Endmärkte mit großem Wachstumspotenzial. So solle der für das Unternehmen wichtige Pharma-Kühlketten-Verpackungsmarkt bis 2027 mit einer CAGR von 6,9% auf 6,4 Mrd. USD wachsen. Haupttreiber im für va-Q-tec wichtigsten Absatzmarkt der Healthcare-Logistik seien hierbei die vermehrten Outsourcing-Aktivitäten der Pharmaindustrie, der Wandel hin zu temperatursensibleren Biopharmazeutika und die zunehmend strengeren Regularien bzgl. der Transportbedingungen von Medikamenten.Dank einer stetig wachsenden Mietflotte von aktuell 2.500 Containern, eines globalen Netzwerks aus rund 40 Servicecentern und über 500 Abgabestationen sowie namhaften Logistikpartnern weise va-Q-tec deutliche Größenvorteile gegenüber kleineren Anbietern auf. Aufgrund des technologisch fortschrittlichen Produktportfolios könne das Unternehmen zudem allen Temperatur- und Größenanforderungen, von Boxen bis hin zu Luftfrachtcontainern mit einer Leistungsspanne von -70 bis +40 °C, gerecht werden und verfüge somit über wesentliche Alleinstellungsmerkmale. Die vereinfachte Transportlogistik passiver, d.h. ohne externe Energiezufuhr arbeitender, Systeme ermögliche nach Erachten des Analysten rasche Marktanteilsgewinne gegenüber Anbietern aktiver Lösungen, die noch das Gros des Marktes bilden würden.Diese ausgezeichnete Wettbewerbsqualität bei Hightech-Verpackungssystemen habe in jüngerer Vergangenheit zu einem deutlichen Umsatzanstieg (CAGR 2015-2019: 32,3%) geführt. Kurzfristig erwarte Bentlage insbesondere aufgrund der Sonderkonjunktur im Zusammenhang mit der Bereitstellung von temperaturgeregelten Transportsystemen für die Distribution der COVID-19-Impfstoffeeine weiterhin hohe Erlösdynamik (MONe 2021: 38,2% yoy). Auch mittelfristig sollte das Geschäft infolge der strukturellen Treiber im Transport- und Gesundheitswesen sowie neuer Anwendungsfelder zweistellige Wachstumsraten mit sich bringen (MONe CAGR 2019-2023e: 19,8%). Neben dem Vertrieb der Container dürfte hierzu auch eine Erholung der Nachfrage nach VIPs beitragen, die als unmittelbare Folge der Corona-Pandemie in 2020 kurzzeitig eingebrochen sei (H1: -28% yoy), grundsätzlich aber von schärferen Energieeffizienzstandards profitiere.Der Analyst sehe va-Q-tec daher in der Lage, den Umsatz bis 2023 auf über 130 Mio. Euro zu steigern. Die Erträge dürften vor allem aufgrund von Netzwerk- und Synergieeffekten sowie der wachsenden Bedeutung desmargenstarken Service-Geschäftsüberproportional zum Umsatz zulegen. Mittelfristig erachte Bentlage bis 2023 daher eine EBITDA-Marge von 25,2% und eine EBIT-Marge von 15,3% als realistisch (vs. 15,0% bzw. -4,0% in 2019). Nach dem Abflachen der in 2017 gestarteten Investitionsphase für den Ramp-Up der Produktion sowie den Ausbau der Mietflotte sollte ab 2022 zudem ein deutlich positiver FCF vorliegen.Auf Basis seiner DCF-Bewertung weist die Aktie aktuell eine signifikante Unterbewertung auf, weshalb Niklas Bentlage, Aktienanalyst der Montega AG, va-Q-tec mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 41,00 Euro in seine Coverage aufnimmt. (Analyse vom 04.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link