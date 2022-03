XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

19,60 EUR +1,98% (01.03.2022, 15:22)



Tradegate-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

19,38 EUR -0,21% (01.03.2022, 15:37)



ISIN va-Q-tec-Aktie:

DE0006636681



WKN va-Q-tec-Aktie:

663668



Ticker-Symbol va-Q-tec-Aktie:

VQT



Sektor:

Energie



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (01.03.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von der Montega AG:Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) unverändert mit dem Votum "kaufen" ein.va-Q-tec habe gestern vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. Diese würden umsatzseitig die bereits zuvor veröffentlichte, über der ursprünglichen Guidance liegende Indikation bestätigen, während das EBITDA aufgrund gestiegener Frachtkosten unterhalb der Analystenprognose liege. Gruschka sehe das Unternehmen ungeachtet dessen unverändert in einem strukturell wachsenden Markt positioniert, sodass der zweistellige Wachstumskurs auch in den nächsten Jahren Bestand haben dürfte.Marktpotenzial dürfte in den kommenden Jahren weiter wachsen: Mit seinem innovativen Leistungsspektrum habe sich va-Q-tec vor allem im für das Unternehmen wichtigsten Kundensegment Healthcare & Logistik (MONe FY/21: 80% Umsatzanteil) hervorragend etabliert. Bereits heutzutage würden etwa 70% der weltweit meistverkauften Medikamente streng (temperatur-)kontrollierte Lieferketten benötigen. Dabei werde erwartet, dass der Weltmarkt für Arzneimittel bis 2025 mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 3-6% wachse (Quelle: IQVIA). Darin seien COVID-19-Impfstoffe und -Medikamente wohlgemerkt nicht enthalten, die folglich als zusätzlicher Treiber fungieren würden. Darüber hinaus dürfte die erfolgte Zulassung der global ersten mRNA-Impfstoffe den Weg für weitere auf dieser Technik basierende Vakzine ebnen, wodurch das Marktpotenzial nochmals spürbar erhöht werden würde.Ertragsstärke dürfte sich 2022 erneut signifikant verbessern: Im Zuge des von Gruschka prognostizierten, weiterhin zweistelligen Top-Line-Wachstums insbesondere im Bereich des margenstarken Servicegeschäfts (MONe: 21% EBIT-Marge) dürften bereits kurzfristig weitere wesentliche Ertragssteigerungen aufgrund zunehmender Netzwerk- und Synergieeffekte entstehen. So erwarte er für das neue Geschäftsjahr erstmalig eine zweistellige EBIT-Marge von 10,6%, was eine deutlich überproportionale Steigerung von rund 119% yoy implizieren würde. Auch der Free-Cash-Flow dürfte nach den erfolgten Investitionsphasen für den Ramp-Up der Produktion sowie den Ausbau der eigenen Containerflotte erstmals deutlich positiv sein (MONe: 7,1 Mio. Euro).Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt sein Rating "kaufen" und das Kursziel von 42,00 Euro. (Analyse vom 01.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze va-Q-tec-Aktie: