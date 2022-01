Börsenplätze va-Q-tec-Aktie:



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (28.01.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von der Montega AG:Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) unverändert mit dem Votum "kaufen" ein.va-Q-tec habe gestern den vorläufigen Umsatz für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht, der das starke operative Momentum der vergangenen Quartale vollumfänglich bestätige. Gruschka gehe davon aus, dass der Konzern den Kurs von zweistelligen Wachstumsraten auch in 2022 fortsetzen werde, weswegen der Analyst die spürbare Kurskorrektur als Gelegenheit erachte.Rekord-Q4 münde im erfolgreichsten Jahr der Firmengeschichte: Der Erlös sei im abgelaufenen Geschäftsjahr um 44,4% yoy auf 104,1 Mio. Euro gestiegen, womit sowohl die vom Unternehmen avisierte Guidance (95-100 Mio. Euro) als auch die Analystenschätzung (101,5 Mio. Euro) übertroffen worden sei. Mit einem Beitrag von 30,7 Mio. Euro (+62,6% yoy) habe va-Q-tec in Q4 sein bis dahin stärkstes Quartal (Q3/21: 26,0 Mio. Euro) folglich noch übertroffen.Auf der Nachfrageseite habe der Bedarf nach va-Q-tecs innovativen, autark kühlenden Boxen- und Palettenlösungen nicht zuletzt im Zuge der anhaltenden globalen Impfstoff-Distribution in den vergangenen Monaten unvermindert angehalten. Als Resultat habe das System-Geschäft in Q4 ein beeindruckendes Wachstum um +148,3% yoy auf 12,6 Mio. Euro (FY/21: +86,7% yoy auf 36,4 Mio. Euro) verzeichnet. Auch das Service-Geschäft (Vermietungen) habe den dynamischen Wachstumskurs u.a. dank beschleunigter Anlaufphasen von Neuprojekten fortgesetzt. Neben der in Q4 erneut signifikanten Erlössteigerung von +61,8% yoy auf 12,8 Mio. Euro (FY/21: +34,9% yoy auf 44,1 Mio. Euro) werte der Analyst die deutliche Verbreitung der Kundenbasis in diesem Segment als Indiz für die technologische Überlegenheit von va-Q-tec im Vergleich zu den Kühltransportlösungen der Konkurrenz. Als drittes Segment habe das Produktgeschäft nicht ganz an das starke erste Halbjahr anknüpfen (H1/21: +60,3% yoy auf 12,5 Mio. Euro), mit einem Beitrag von 5,0 Mio. Euro in Q4 und einem Jahresbeitrag von 22,0 Mio. Euro (+20,2% yoy) in FY/21 dennoch erneut deutlich zweistellig zulegen können.Aufgrund der signifikanten Zuwächse in den margenstarken Segmenten "Systems" und "Serviced Rental" fühle sich der Analyst in seiner EBITDA-Schätzung bestätigt. Er erwarte für FY/21 somit unverändert eine signifikante Steigerung von +74,9% yoy auf 19,9 Mio. Euro, was mit 19,2% eine erneute Margenausweitung impliziere.Mit dem erfreulichen Q4 habe va-Q-tec nicht nur das stärkste Quartal, sondern auch das erfolgreichste Geschäftsjahr der Firmengeschichte erzielt. Der Investment Case sei nach Erachten des Analysten damit vollständig intakt.Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Empfehlung "kaufen" und das Kursziel von 42,00 Euro. (Analyse vom 28.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link