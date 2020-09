XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (17.09.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Kühltechnik-Spezialist va-Q-tec (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist im ersten Halbjahr weiter deutlich gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, sei der Umsatz um 14 Prozent auf 35,7 Mio. Euro geklettert. Besonders kräftig hätten die Erlöse im Systemgeschäft zugelegt. Sie seien um 77 Prozent auf 10,5 Mio. Euro gestiegen. Aber auch das margenstarke Servicegeschäft mit der Vermietung von Containern und Boxen für den Transport temperatursensibler Güter - mehrheitlich aus dem Pharma- und Biotech-Bereich - habe sich mit einem Plus von 21 Prozent auf 16,8 Mio. Euro weiter sehr dynamisch entwickelt. Lediglich im Produktgeschäft habe der Konzern Federn lassen müssen. Hier bestehe allerdings Aufholpotenzial im zweiten Halbjahr. Besonders erfreulich: Das EBITDA habe sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich überproportional um 44 Prozent auf 6,3 Mio. Euro erhöht. Die entsprechende Marge sei damit von 14 auf 18 Prozent gestiegen. Beim EBIT sei der Sprung in die Gewinnzone gelungen, es habe sich von minus 1,6 Mio. Euro auf plus 0,2 Mio. Euro verbessert.Auch der Ausblick klinge gut: Angesichts der ungebrochen positiven Aussichten, insbesondere im Bereich der TempChain-Logistik, gehe der Vorstand davon aus, die bisherige Wachstumsdynamik auch im verbleibenden Geschäftsjahr fortsetzen zu können und habe daher die Prognose auf ein Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 10 bis 15 Prozent (zuvor: Moderates bis mittelstarkes Wachstum) sowie eine EBITDA-Marge leicht über Vorjahresniveau (bisher: Stabil) konkretisiert. Nur ein Corona-Effekt? Nein, meine Unternehmenschef Joachim Kuhn. Zwar habe sich die die Nachfrage nach Transportboxen und -containern von va-Q-tec durch die Krise deutlich erhöht. Der langfristige Trend zu Nachhaltigkeit und Energieeffizienz ende aber nicht mit Covid-19. "Staaten weltweit integrieren die Förderung nachhaltigen Wirtschaftens in ihre Corona-Konjunkturprogramme. Davon können wir mit unseren Produkten und Lösungen für mehr Energieeffizienz besonders profitieren." Das scheine auch die Börse so zu sehen. Denn die va-Q-tec-Aktie steigt immer weiter, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 37/2020)