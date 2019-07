Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (23.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) unter die Lupe.Als Marktführer bei der Herstellung und Vermietung von Thermoboxen und Containern zum Transport von temperatursensiblen Gütern profitiere va-Q-tec von zwei Megatrends. Die Aktie sei ein richtig heißes Eisen und könnte schon bald eiskalt durchstarten.Klimaschutz und Energiesparen seien Themen, die Leute heute mehr denn je beschäftigen würden. Diese Megatrends würden der Würzburger va-Q-tec in die Karten spielen. "Wir arbeiten seit jeher an energiesparenden Technologien, um so für unsere Kunden die Energieeffizienz zu steigern und CO2 einzusparen", habe Vorstand Dr. Joachim Kuhn gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Als Pionier in der Isolationsbranche stelle das ehemalige Spin-off der Universität Würzburg und des Bayerischen Zentrums für Angewandte Energieforschung Dämmlösungen auf Basis von energieeffizienten und umweltfreundlichen Vakuumisolationspaneelen (VIPs) her. Die mit Kieselsäure gefüllten Platten, in denen ein Vakuum erzeugt werde, würden bei gleicher Dicke rund 10-mal besser als konventionelle Dämmstoffe wie Styropor isolieren. "Dazu kommen sogenannte Phase Change Materials - kurz PCM - zur Speicherung thermischer Energie", so Kuhn. Aus den VIPs und PCMs produziere die Gesellschaft passive thermische Verpackungssysteme in Form von Containern und Boxen. "Je nach Typ halten diese Systeme ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden lang", erkläre der Vorstand. Diese Systeme würden verkauft oder in die eigene Flotte von Mietcontainern und -boxen übergehen.Im Bereich dieser temperaturstabilen Logistikketten (TempChain - Umsatzanteil 59 Prozent) stecke enormes Potenzial. Kunden aus der Pharmabranche würden darin ihre Medikamente transportieren, auch in der Halbleiterindustrie würden sensible Teile so verfrachtet. "Im ersten Quartal ist unser Geschäftsbereich Dienstleistungen, in dem wir unserer Container und Boxen vermieten, um 76 Prozent gewachsen", so Kuhn. Darüber hinaus rüste die Gesellschaft thermisch hocheffiziente Kühl- und Gefriergeräte oder Warmwasserspeicher in Heizungsanlagen aus. Zudem würden Themen wie die Apothekenlogistik und Anwendungen im Bereich Mobilität und die Gebäudedämmung in den Fokus rücken. "Neben einer steigenden Nachfrage sehen wir dort hohes Margen- und Marktpotenzial", so Kuhn.Der Track-Rekord des noch jungen Hidden Champions könne sich schon jetzt sehen lassen. Der Umsatz sei in den vergangenen fünf Jahren im Durchschnitt um 25 Prozent pro Jahr gewachsen. Im Vorjahr habe es eine kleine Wachstumsdelle gegeben, nachdem Großkunde Gilead die Zahl der Bestellungen habe reduzieren müssen. Für 2018 habe daher ein Wachstum von "nur" acht Prozent zu Buche gestanden. Zu hohe Kosten hätten das EBITDA auf 3,2 Millionen Euro halbiert. Unterm Strich hätten rote Zahlen gestanden.Die Entwicklung im ersten Quartal 2019 zeige, dass das "Power 20+"-Programm seine Wirkung nicht verfehle und va-Q-tec die Talsohle bereits durchschritten habe. Der Umsatz sei um 27 Prozent auf 15,2 Millionen Euro gestiegen, die EBITDA-Marge sei von vier auf 13 Prozent verbessert worden. "Wir sehen, unsere Märkte sind vollkommen intakt, die Nachfrage nach unseren Produkten und Services nimmt stetig zu und unser Geschäftsmodell greift", zeige sich Kuhn zuversichtlich. Daher sollte die Gesellschaft den positiven Trend aus dem ersten Quartal im Gesamtjahr und auch darüber hinaus fortschreiben.Die va-Q-tec-Technologie könne langfristig in allen temperatursensiblen Bereichen eingesetzt werden und biete eine Antwort auf die steigenden Anforderungen an Nachhaltigkeit und Effizienz. Die Nachfrage steige spürbar an. Gelinge es dem Vorstand, diese Produkt-Power in neue Kunden und anziehende Aufträge zu verwandeln, dann dürften Umsatz und Profitabilität in den kommenden Jahren überproportional steigen.Der Zeitpunkt passt, sich nicht nur aktiv mit dem Klimaschutz, sondern auch mit der Aktie von va-Q-tec zu beschäftigen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.07.2019)