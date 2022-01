Börsenplätze va-Q-tec-Aktie:



XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

20,20 EUR -4,27% (28.01.2022, 13:19)



Tradegate-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

20,20 EUR -4,49% (28.01.2022, 13:24)



ISIN va-Q-tec-Aktie:

DE0006636681



WKN va-Q-tec-Aktie:

663668



Ticker-Symbol va-Q-tec-Aktie:

VQT



Sektor:

Energie



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (28.01.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT).Die realisierte Wachstumsbeschleunigung in H1/21 hätte sich nicht nur in Q3/21, sondern auch im Schlussquartal fortgesetzt, würden die Researcher in ihrer jetzt vorgelegten Studie schreiben. Denn die Verfügbarkeit der Covid-19-Impfstoffe sei in den zurückliegenden Monaten weltweit spürbar gestiegen, was verstärkte Nachfrage nach temperaturkontrollierten Transportlösungen (Thermoboxen und -container) auslöst hätte. Auffrischungsimpfungen und Impfstoff-Anpassungen (wg. Virusvarianten) dürften künftig diese Extra-Nachfrage (und künftig mehr und mehr dezentrale Produktion und Logistik) verstetigen und wohl nicht abbrechen lassen, wie die Pläne der Impfstoffhersteller indizieren würden.Damit würde der anhaltend dynamische Trend umweltschonenderer Transportlösungen wohl auch in den kommenden Quartalen ergänzt, was für ein zum Jahr 2021 abgeschwächtes, aber immer noch kräftiges, Umsatzwachstum 2022 spreche. Mit den Herausforderungen und Preissteigerungen in der Logistik scheine das Würzburger Unternehmen übrigens wohl gut umgehen zu können, so die Aktienfachleute und würden ergänzen, dass neue Wachstumsimpulse - jenseits Corona - im Basisgeschäft erwachsen würden.Mit einem Umsatzplus von 60% auf EUR 30,7 Mio. in Q4/21 sei die avisierte Wachstumsbeschleunigung in H2/21 beeindruckend realisiert worden. Der Jahresumsatz sei somit um +44% auf EUR 104,1 Mio. ausgeweitet und die am 12.08.21 am "oberen Ende" des Korridors von EUR 90,0 bis EUR 100,0 Mio. "konkretisierte" 21er Guidance (umsatzseitig) übertroffen worden.Am 28.02.22 sollten weitere KPI`s des FY2021 und die Guidance 22 bekannt gegeben werden.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, vergeben erstmals eine Kaufempfehlung für die va-Q-tec-Aktie. (Analyse vom 28.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link