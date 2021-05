Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze va-Q-tec-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

29,15 EUR -5,20% (11.05.2021, 11:50)



XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

29,05 EUR -5,37% (11.05.2021, 11:35)



ISIN va-Q-tec-Aktie:

DE0006636681



WKN va-Q-tec-Aktie:

663668



Ticker-Symbol va-Q-tec-Aktie:

VQT



Sektor:

Energie



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (11.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es habe sich bereits angedeutet, nun sei es amtlich: va-Q-tec habe in den ersten drei Monaten 2021 das stärkste Quartal in der Unternehmensgeschichte verzeichnet. Der positive Trend setze sich auch im zweiten Quartal weiter fort. Der Vorstand habe die Jahresprognose vorerst aber nur bestätigt. Die Aktie trete im schwachen Marktumfeld weiter auf der Stelle, dürfte jedoch schon bald wieder den Vorwärtsgang einlegen.Mit einem Umsatzplus von 27 Prozent auf 22,4 Millionen Euro habe der Spezialist für temperaturgeführte Lieferketten und thermischen Isolation die Wachstumsdynamik der Vorquartale in Q1 2021 noch einmal erhöht. Aber auch die Profitabilität des Unternehmens habe sich in Vergleich zum Vorjahr signifikant verbessert. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe sich überproportional zum Umsatz um 63 Prozent auf 4,6 Millionen Euro erhöht - ebenfalls ein Rekordwert. Damit sei die EBITDA-Marge von 16 auf 21 Prozent gesprungen.Der positive Trend setze sich auch im zweiten Quartal weiter fort. So führe die erhöhte Verfügbarkeit der CoVid-19-Impfstoffe aktuell zu verstärkter Nachfrage temperaturkontrollierter Transportlösungen. Hintergrund: Die Thermoboxen und -container der Würzburger kämen entlang der gesamten Transportkette - vom Rohstofftransport bis zu zum Impfzentrum - zum Einsatz. Mit möglichen Auffrischungsimpfungen und Anpassungen des Impfstoffs an mutierte Virusvarianten könnte sich dieses Geschäft in den Folgejahren verstetigen und das Wachstum nachhaltig beschleunigen."Der Großteil der internationalen Impfstoff-Verteilung läuft in diesen Tagen an und steht damit noch bevor", so Vorstand Dr. Joachim Kuhn. "Wir sind stolz, dass unsere temperaturstabilen und energieeffizienten Transportlösungen weltweit bei der Verteilung von Covid-19-Impfstoffen im Einsatz sind. Damit sehen wir die führende Stellung unserer Produkte und Lösungen für den temperaturstabilen Transport bestätigt."Für das laufende Geschäftsjahr gehe va-Q-tec weiter von einem starken Umsatzwachstum auf 90 bis 100 Millionen Euro (Vorjahr: 72,1 Millionen Euro) bei einer weiteren Steigerung der EBITDA-Marge (Vorjahr: 17 Prozent) aus. Damit lägen die Wachstumsraten beim Umsatz im Vergleich zum Vorjahr zwischen starken 24,8 und 38,7 Prozent.Die ersten Monate 2021 würden den zuversichtlichen Ausblick unterstützen. Am Ende könnte im Gesamtjahr die 100-Millionen-Euro-Marke geknackt werden und bei einer EBITDA-Marge von über 20 Prozent auch unterm Strich der Turnaround gelingen."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot daher weiter auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 11.05.2021Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link