Börsenplätze va-Q-tec-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

25,80 EUR -6,52% (06.11.2020, 12:12)



XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

25,80 EUR -1,90% (06.11.2020, 11:57)



ISIN va-Q-tec-Aktie:

DE0006636681



WKN va-Q-tec-Aktie:

663668



Ticker-Symbol va-Q-tec-Aktie:

VQT



Sektor:

Energie



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (06.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) unter die Lupe.va-Q-tec befinde sich auch nach neun Monaten 2020 unverändert auf klarem Wachstumskurs. Der Spezialist für Wärmedämmung und TempChain-Logistik profitiere von der hohen Nachfrage nach Transportlösungen für den weltweiten Versand mehrerer hundert Millionen Covid-19-Testkits seit April. Mögliche Transporte von Covid-19-Impfstoffen würden der Gesellschaft eine zusätzliche Wachstumsperspektive bieten.Der Umsatz in den ersten drei Quartalen sei um 13 Prozent auf 53,2 Mio. Euro geklettert. Die steigenden Erlöse im Systemgeschäft (Verkauf thermischer Verpackungen) und dem Servicegeschäft (Vermietung thermischer Verpackungen) hätten die Covid-19-bedingten Rückgänge im Produktgeschäft (Verkauf von Vakuumisolationspaneelen) überkompensieren können. Maßgeblichen Anteil an dieser Entwicklung hätten die gestiegenen Umsätze mit Kunden aus dem Healthcare-Bereich gehabt, deren Umsatzanteil sich auf 75 Prozent erhöht habe (Vorjahr: 68 Prozent)."Trotz der weltweiten Wirtschaftskrise im Zuge der Covid-19-Pandemie konnten wir unseren Wachstumskurs bisher wie geplant beibehalten", so Vorstand Dr. Joachim Kuhn. Das EBITDA habe sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöht und sei um 34 Prozent auf 9,0 Mio. Euro gewachsen. Damit sei die EBITDA-Marge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 14 auf 17 Prozent gestiegen. Das EBIT habe sich ebenfalls stark verbessert gezeigt und habe bei -0,2 Mio. nach -2,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum gelegen. Bereinigt um die erhöhten Fremdwährungsaufwendungen wäre das EBIT sogar auf positive 0,5 Mio. Euro gewachsen.Besonders interessant: Bereits seit Sommer bereite sich va-Q-tec auf eine große Anzahl von Impfstofftransporten vor. Die potenziellen Covid-19-Impfstoffe würden beim Transport durchgehend konstante Temperaturen von bis zu -70 Grad Celsius benötigen. Die Transportcontainer und -boxen von va-Q-tec könnten die Temperatur der Impfstoffe selbst bei extremen Außentemperaturen bis zu 120 Stunden lang gewährleisten - und dies unabhängig von teurer und oftmals unsicherer externer Energiezufuhr.Das Potenzial sei enorm, vor allem wenn va-Q-tec im Bereich der Covid-19-Impfstofftransporte von den potenziellen Herstellern wie erwartet mit ins Boot geholt werde. Seit der Empfehlung als "Hot-Stock der Woche" in Ausgabe 15/20 Ende März zu 8,70 Euro stehe ein Plus von über 200 Prozent zu Buche. Mitte April sei zudem im Real-Depot eine Position zu 10,50 Euro aufgebaut worden, die aktuell über 150 Prozent vorne liege. Eine gute Ausgangsposition, um die weitere Entwicklung (inklusive möglicher Rücksetzer) abzuwarten und die Gewinne vorerst laufen zu lassen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link