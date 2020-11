Börsenplätze va-Q-tec-Aktie:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (11.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) unter die Lupe.Der Höhenflug der va-Q-tec-Aktie geht weiter. Heute erreiche das Papier des Spezialisten für Wärmedämmung und TempChain-Logistik ein neues Allzeithoch. Nachdem die Gesellschaft ihre Kompetenz beim Transport von Corona-Testkits bereits unter Beweis gestellt habe, sorge die bevorstehende Distribution von Corona-Impfstoffen für Fantasie.Die Euphorie sei groß: Die EU-Kommission wolle am heutigen Mittwoch den Weg für den Kauf von bis zu 300 Millionen Einheiten des vielversprechenden Corona-Impfstoffs der Firmen BioNTech und Pfizer freimachen."Wir freuen uns, dass die Impfstoffhersteller positive Studienergebnisse vermelden können und die Zulassung eines Impfstoffs immer näher rückt", so va-Q-tec Vorstand Dr. Joachim Kuhn gegenüber dem AKTIONÄR. "Hoffentlich können wir dadurch bald wieder zum normalen Leben übergehen und beispielsweise Restaurants und Theater besuchen!" Dass die Erfolgsmeldung aus Mainz komme, unterstreiche, dass Deutschland weiterhin ein Top-Standort für Innovationen sei, so der Firmenlenker.Ob er bereits ein Auftrags-Fax aus Mainz erhalten habe, lasse sich Kuhn nicht entlocken: "Wir sind derzeit in einem guten Dutzend Projekten mit Impfstoffherstellern eng involviert - einzelne Namen können beziehungsweise dürfen wir leider nicht nennen."Das Potenzial sei enorm. Die Bewertung mittlerweile nicht ohne. Seit der Empfehlung als "Hot-Stock der Woche" in Ausgabe 15/20 Ende März zu 8,70 Euro stehe ein Plus von über 270 Prozent zu Buche. Mitte April sei zudem im Real-Depot eine Position zu 10,50 Euro aufgebaut worden, die aktuell über 200 Prozent vorne liege. Eine gute Ausgangsposition, um die weitere Entwicklung (inklusive möglicher Rücksetzer) abzuwarten und die Gewinne vorerst laufen zu lassen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link