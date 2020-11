Börsenplätze va-Q-tec-Aktie:



29,80 EUR +11,61% (09.11.2020, 13:41)



29,50 EUR +9,26% (09.11.2020, 13:26)



DE0006636681



663668



VQT



Energie



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (09.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) unter die Lupe.va-Q-tec befinde sich einem dynamischen Wachstumskurs. Der Spezialist für Wärmedämmung und TempChain-Logistik profitiere von der hohen Nachfrage nach Transportlösungen für den weltweiten Versand von Covid-19-Testkits. Mögliche Transporte von Covid-19-Impfstoffen würden für zusätzliche Fantasie und höhere Umsatz- und Gewinnschätzungen der Analysten sorgen."Trotz der weltweiten Wirtschaftskrise im Zuge der Covid-19-Pandemie konnten wir unseren Wachstumskurs bisher wie geplant beibehalten", so Vorstand Dr. Joachim Kuhn am Freitag bei der Vorlage der Q3-Zahlen. "Nachdem wir unsere Kompetenz beim Transport von Corona-Testkits bereits unter Beweis gestellt haben, sind wir aufgrund guter Gespräche mit großen Impfstoffherstellern zuversichtlich, auch bei der bald bevorstehenden Distribution von Corona-Impfstoffen eine starke Rolle zu spielen", führe der Firmenchef aus. Und die Hoffnung in diesem Bereich steige.Zu diesem Schluss kämen auch immer mehr Analysten. Nach den Zahlen vom vergangenen Freitag habe die Berenberg Bank die Schätzungen überarbeitet und das Kursziel von 27 auf 30 Euro erhöht. Das Bankhaus Metzler sehe die Aktie sogar erst bei 31,50 Euro fair bewertet. Aktuell würden alle fünf Analysten, die die Gesellschaft im Fokus hätten, die Aktie zum Kauf empfehlen. Neutrale Einschätzungen oder Verkaufsempfehlungen gebe es keine.Auch "Der Aktionär" bleibe zuversichtlich. Das Potenzial sei enorm, vor allem wenn va-Q-tec im Bereich der Covid-19-Impfstofftransporte von den potenziellen Herstellern wie erwartet mit ins Boot geholt werde. Im besten Fall müssten die Analysten ihre Schätzungen dann erneut überarbeiten. Die Wettbewerbssituation in Europa sei überschaubar. US-Branchenvertreter Cryoport sei bereits um ein Vielfaches höher bewertet.Eine gute Ausgangsposition, um die weitere Entwicklung (inklusive möglicher Rücksetzer) abzuwarten und die Gewinne vorerst laufen zu lassen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.