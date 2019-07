XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

9,72 EUR +1,04% (08.07.2019, 14:56)



Tradegate-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

9,74 EUR +1,25% (08.07.2019, 14:57)



ISIN va-Q-tec-Aktie:

DE0006636681



WKN va-Q-tec-Aktie:

663668



Ticker-Symbol va-Q-tec-Aktie:

VQT



Sektor:

Energie



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können. Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (08.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) unter die Lupe.Nach einem enttäuschenden Jahr 2018 habe va-Q-tec in den ersten drei Monaten der laufenden Finanzperiode endlich wieder die erhoffte hohe Dynamik gezeigt. Das Unternehmen habe den Umsatz um 27% auf 15,2 Mio. Euro steigern und auf dieser Basis das EBITDA auf 2,2 Mio. Euro mehr als verdreifachen können. Vor allem der starke Rebound beim Vermietungsgeschäft von Boxen und Containern (+76% auf 6,5 Mio. Euro) habe zu der kräftigen Belebung geführt. Für das Gesamtjahr habe das Management ein mittelstarkes bis starkes Umsatzwachstum in Aussicht gestellt, wobei auch das EBITDA deutlich zulegen solle.Für uns bedeutet das, dass va-Q-tec die Erlöse im zweiten Quartal zumindest um etwa 20% steigern sollte, um die Erwartungen nicht zu enttäuschen, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". Den Halbjahresbericht werde die Gesellschaft am 14. August vorlegen. An der Börse habe sich diesbezüglich zuletzt der Optimismus durchgesetzt, die Aktie sei mit viel Schwung auf ein neues Jahreshoch gestiegen. Die Stimmrechtsmitteilungen der letzten Wochen würden dabei ein interessantes Tauziehen verdeutlichen. Im Mai sei Meian Global Investors unter die Schwelle von 5% gefallen, im Juni Credit Suisse Fund Management unter 3%. Offenbar sei hier die Kurserholung zum Ausstieg genutzt worden, vielleicht spiele dabei noch die Enttäuschung über 2018 eine Rolle. Dagegen gehalten habe offensichtlich AXA, die in dieser Woche einen Anteil von über 3% veröffentlicht hätten.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" gehören auch zu den Optimisten und halten spätestens bei starken Quartalszahlen einen Anstieg in zweistellige Kursregionen für realistisch. (Ausgabe 26 vom 06.07.2019)Börsenplätze va-Q-tec-Aktie: