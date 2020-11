XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

42,40 EUR +6,80% (19.11.2020, 11:21)



Tradegate-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

42,40 EUR +3,41% (19.11.2020, 11:36)



ISIN va-Q-tec-Aktie:

DE0006636681



WKN va-Q-tec-Aktie:

663668



Ticker-Symbol va-Q-tec-Aktie:

VQT



Sektor:

Energie



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (19.11.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - vaQ-tec: Jüngster Kursanstieg völlig überzogen - AktienanalyseZu den heißesten Gesprächsthemen an der Börse gehört aktuell die vaQ-tec-Aktie (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Grund: Der Anbieter von Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation sei einer der Covid-19-Profiteure. Die Produkte und Lösungen der Würzburger könnten beim Transport der Covid-19-Impfstoffe eingesetzt werden. Denn diese würden beim Transport durchgehend konstante Temperaturen von bis zu minus 70 Grad Celsius benötigen. Die Container und Boxen von va-Q-tec könnten diese Temperatur selbst bei extremen Außentemperaturen bis zu 120 Stunden lang gewährleisten - unabhängig von externer Energiezufuhr. In den kommenden Monaten werde va-Q-tec deshalb die bestehende Containerflotte deutlich aufstocken.Bereits seit dem Sommer bereite sich das Unternehmen auf eine große Anzahl an Impfstofftransporten vor. Nun würden sich diese Vorbereitungen beginnen allmählich auszuzahlen. Denn die Gesellschaft habe den erfolgreichen Abschluss einer umfangreichen Eckpunktevereinbarung mit einem globalen Top-Pharmahersteller zur Bereitstellung von Thermocontainern für die internationale Distribution eines Corona-Impfstoffes vermelden können. Das mögliche Auftragsvolumen erstrecke sich über mehrere tausend der Hochleistungs-Thermocontainer und liege damit umsatzseitig im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Vereinbarung bedeute den größten Einzelauftrag in der Unternehmensgeschichte.Zwar sei für weitere Fantasie gesorgt: va-Q-tec befinde sich mit weiteren internationalen Impfstoff-Herstellern in fortgeschrittenen Verhandlungen für Aufträge in Bezug auf Impfstofftransporte. Bei positiven Meldungen könnte es kurzfristig also immer wieder zu Kursausschlägen nach oben kommen. Doch sei der jüngste Kursanstieg, der nach einer Erwähnung in der ARD-Sendung "Börse vor 8" in Kursen von über 50 Euro gegipfelt habe, völlig überzogen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link