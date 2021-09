Verschiedene Arten von Casino Aktionen

Willkommensbonus – diese sind nur neuen Spielern vorbehalten. Jedes Casino hat seine eigenen Boni, die Sie für Spielautomaten, Blackjack, Roulette oder andere Spiele von einer Vielzahl von Softwareanbietern verwenden können.

Boni ohne Einzahlung - diese Arten von Boni sind verfügbar, sobald Sie mit dem Registrierungsprozess fertig sind.

Exklusive Boni - bezüglich aller Boni, aber speziell der exklusiven, beachten Sie bitte, dass einige von ihnen ländergebunden sein können. Spieler aus bestimmten Regionen wie Australien, Asien und den Vereinigten Staaten sind nicht immer für die Werbeaktionen berechtigt.

Cashback-Boni - diese Art von Boni basiert auf Prozentsätzen. Es ist bei Spielern sehr beliebt, da es Ihnen einen bestimmten Anteil des Geldes gibt, das Sie eingezahlt und verloren haben.

Ein gutes Beispiel wären Live-Tischspiele, die immer mit einem niedrigen Beitragsniveau kommen. Der Beitrag des Live-Casino-Spiels zur Freischaltung des Bonus beträgt normalerweise 0%.



Wettbedingungen

Wenn Sie als neuer Spieler einem Online-Casino beitreten, haben Sie zahlreiche Möglichkeiten. Sie können eine Vielzahl von Casino Aktionen nutzen. Ein Begriff, mit dem Sie jedoch vertraut sein sollten, sind die Wett Anforderungen.



Einige, aber nicht alle Online-Casinos haben diese aus mehreren Gründen. Dies sind Einschränkungen, die Spieler daran hindern, das Casino zu verlassen, sobald sie den Bonus einlösen. Mit anderen Worten, Sie müssen den Bonus durchspielen, um Ihre Gewinne auszahlen zu können.



Wichtige Dinge, die Sie beachten sollten, bevor Sie einen Bonus beanspruchen

Bevor wir alles zusammenfassen, möchten wir Sie an ein paar Dinge erinnern, die Sie immer beachten sollten. Boni sind oft Gebiets-bezogen; dies bedeutet, dass Ihr Land die Verwendung der Boni möglicherweise nicht zulässt.



Um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, wenden Sie sich an den Kundenservice des Betreibers, bevor Sie dem Casino beitreten.



Zweitens beziehen sich einige Werbeaktionen möglicherweise nur auf eine Reihe von Spielen. Wenn also Baccarat Ihr Favorit ist und das Casino nur Blackjack-Boni anbietet, schauen Sie sich die Liste weiter an.



Zu guter Letzt hat jedes Casino-Willkommensangebot ein maximales Gewinn- und Auszahlungslimit. Diese finden Sie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen jedes Casinos. Solange Sie alle diese Anweisungen sorgfältig befolgen, sollten Sie keine Probleme haben. (30.09.2021/ac/a/m)



